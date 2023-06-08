Григорий Решетник рассказал об ужасной катастрофе – ведущий высказался о ГЭС

Ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий и ведущий шоу "Холостяк" Григорій Решетник прокомментировал подрыв Каховской ГЭС. Популярный ведущий показал последствия российского преступления и призвал всех украинцев объединиться и помогать друг другу.

Соответствующую публикацию Григорий Решетник разместил на своей странице в Instagram.

Читайте также:

"Есть утро, когда даже ракетные атаки кажутся чем-то обыденным и несущественным... Ужасная катастрофа всемирного масштаба... Этих... способны остановить и уничтожить только украинцы! И мы сделаем это вместе — объединившись и помогая друг другу. Сейчас самое главное — спасать, эвакуировать людей, животных и всех, кто очень нуждается в этой помощи. Со всем и всеми остальными разберемся чуть позже. И как бы на душе сейчас больно ни было… Помним — Украина Победит", — написал Григорий Решетник.

Пользователи сети не смогли промолчать, увидев такие кадры, и начали их комментировать.

"А весь мир будет "беспокоиться"... а наши люди погибают, теряют собственную жизнь, сыновей, родителей, дома... Где Бог? Где тот мир????? Почему он наблюдает за уничтожением украинцев и Украины? Когда они уже проснутся??? Это не только наша война!..", "Какой беды натворили эти ублюдки, кажется, нет сил больше терпеть, но все же собираем всю волю в кулак и приближаем победу каждый на своем фронте. Вперед к Победе. Гриша, всегда слежу за Вашей семьей. Вы достойный пример для подражания", "С такой недонацией только их же методами… Такая нация не имеет права на существование!!!!", "Там, где рашисты, там разруха и вонь, ложь и хлам, никогда не думала, что смогу так ненавидеть целый народ", — высказались люди.

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярный украинский ведущий Григорий Решетник показал свою семью.

Ранее мы рассказывали о том, что известный телеведущий Григорий Решетник показал родных сыновей.

Также мы сообщали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник осудил дистанционное обучение.