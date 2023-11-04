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Женя Галич поздравил группу O.Torvald с 18-летием и показал архивные фото

4 ноября 2023 11:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Женя Галич поздравил группу O.Torvald с 18-летием и показал архивные фото
Фронтмен группы O. Torvald Женя Галич в юности. Фото: Instagram/jenia_galich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Представители от Украины на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017", которое прошло в Киеве, группа Torvald отмечает 18-летие. По этому случаю беccменный вокалист, гитарист коллектива Женя Галич, с самого начала полномасштабной войны защищающий нашу страну и борющийся за победу в рядах ВСУ, опубликовал архивные фото.

Они, в частности, появились в Instagram группы и Евгения.

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Женя Галич вспомнил, как они выходили на сцену одного из харьковских клубов в этот день 18 лет назад. Тогда, по словам звездного защитника Украины, все участники были одеты в полосатые лонгсливы из секонд-хенда.

"Да и вообще думали, что очень крутые... С тех пор мы ни на день не останавливались 18 лет подряд! Я люблю вас. Благодарен каждому, кто был все эти годы со мной, и особенно тем, кто остается. Без вас это было бы не возможно. Вы осуществили мою мечту. А главное: 18 — это только совершеннолетие! Теперь можно все", — написал Женя Галич.

Галич опубликовал фотографии, на которых играет на гитаре, поет и записывает песни в компании музыкантов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jenia Galich (@jenia_galich)

История создания группы

Она начинается со знакомства Евгения Галича с Денисом Мизюком еще в детстве. Большое желание обеих играть рок-н-ролл привело к появлению в 1999 году группы "Крути! Педалі", просуществовавшей до 2005-го.

4 ноября 2005 года в Полтаве была основана группа Torvald. В состав нового коллектива из предыдущего перешли Евгений Галич (вокал), Денис Мизюк (гитара), Александр Нечипоренко (гитара) и Игорь Одарюк (поменял тромбон на бас-гитару). К команде присоединился ударник. Уже через 5 месяцев музыканты переехали в Киев и сняли большой частный дом, в котором сначала жили все вместе.

Галич и Мизюк являются единственными участниками группы, которые остаются в его составе по сей день.

Напомним, ранее мы писали, что Женя Галич осудил песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла". Также мы рассказывали, что Женя Галич эмоционально высказался о мужчинах, сбежавших из Украины во время войны.

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