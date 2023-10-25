Жерар Пике провалился под пол во время презентации

Футболист Жерар Пике. Фото: instagram.com/3gerardpique/

Бывшая звезда "Барселоны" Жерар Пике провалился в яму у сцены. Это произошло во время турнира, который основал футболист в прошлом году.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пике после презентации подошел к сцене, чтобы поздораваться с фанатами. 36-летний футболист слушал голосовое сообщение на своем телефоне и пошел взять футболку "Барселоны" у болельщика, чтобы подписать ее, но не заметил щели между сценой и барьером.

Герард Пик может быть опрокинут от спорта, но он не может быть перемещен в ходьбе от работы с бриллиантами. pic.twitter.com/zKbxk3Z2Or — Football España (@footballespana_) октябрь 25, 2023

В результате Пике провалился сквозь щель и полностью исчез из виду, оставив болельщиков с беспокойством смотреть через барьер. Несколько секунд после этого не было никаких признаков Пике, и после падения примерно с двух метров возникли опасения, что он мог сильно пострадать. Однако известно, что ему удалось от остаться невредимым.

Пике ушел из футбола в начале года после 15-летнего пребывания в "Барселоне". До этого он провел два года в "Манчестер Юнайтед", выиграв с клубом Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

Победитель чемпионата мира регулярно попадал в новости за последние 18 месяцев после его разрыва с поп-звездой Шакирой в прошлом году.

Пара, имеющая двоих общих детей, объявила о прекращении своих 11-летних отношений в июне 2022 года, а Шакира заявила, что Пике был неверным.

Сейчас Пике находится в отношениях с Кларой Чиа Марти, которая на 10 лет младше его.