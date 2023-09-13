Гламурная Шакира вышла на красную дорожку со взрослыми сыновьями от Пике
Певица Шакира недавно получила очередную музыкальную премию. Звезда стала победительницей в категории "Признание поколения".
Об этом пишет Daily Mail.
Роскошная Шакира с детьми
В Нью-Джерси состоялась торжественная церемония вручения MTV Video Music Awards 2023. Певица Шакира вышла на красную дорожку с сыновьями: девятилетним Миланом и семилетним Сашей, которых она воспитывает со своим бывшим партнером Жераром Пике.
Шакира ошеломила гламурным образом в золотом платье от Versace. Платье певицы имело вырезы на бедрах и открытую спину.
Образ завершили туфли от Piferi, длинные волосы и скромный макияж.
Сыновья Шакиры были в одной цветовой гамме с Шакирой.
Футболист и певица подтвердили завершение своих 11-летних отношений в июне прошлого года, вскоре после того, как 36-летнего Пике обвинили в измене 46-летней певице.
Ранее стало известно, что певица Шакира, простившаяся с Испанией после расставания с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество.
Напомним, поклонники Шакиры поиздевались над ее бывшим.