Гламурная Шакира вышла на красную дорожку со взрослыми сыновьями от Пике

Певица Шакира с сыновьями. Фото: Reuters

Певица Шакира недавно получила очередную музыкальную премию. Звезда стала победительницей в категории "Признание поколения".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Роскошная Шакира с детьми

В Нью-Джерси состоялась торжественная церемония вручения MTV Video Music Awards 2023. Певица Шакира вышла на красную дорожку с сыновьями: девятилетним Миланом и семилетним Сашей, которых она воспитывает со своим бывшим партнером Жераром Пике.

Певица Шакира. Фото: Reuters

Певица Шакира с сыновьями. Фото: Reuters

Певица Шакира с сыновьями. Фото: Reuters

Шакира ошеломила гламурным образом в золотом платье от Versace. Платье певицы имело вырезы на бедрах и открытую спину.

Образ завершили туфли от Piferi, длинные волосы и скромный макияж.

Сыновья Шакиры были в одной цветовой гамме с Шакирой.

Футболист и певица подтвердили завершение своих 11-летних отношений в июне прошлого года, вскоре после того, как 36-летнего Пике обвинили в измене 46-летней певице.

Ранее стало известно, что певица Шакира, простившаяся с Испанией после расставания с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество.

Напомним, поклонники Шакиры поиздевались над ее бывшим.