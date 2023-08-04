Чувствует себя как дома: бывший Шакиры перевез новую избранницу в дом, в котором жил с певицей

Футболист Жерар Пике с новой избранницей. Фото: instagram.com/3gerardpique/

Футболист Жерар Пике перевез свою новую девушку Клару Чиа Марти в дом, который делил с экс-возлюбленной Шакирой. Новая избранница теперь живет в доме, где бывшая футболиста провела много лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Футболист и певица подтвердили завершение своих 11-летних отношений в июне прошлого года, вскоре после того, как футболиста сборной Испании по футболу 36-летнего Пике обвинили в измене 46-летней певице.

Футболист недавно поселился с 24-летней Кларой в том же доме в Барселоне, где впервые жила Шакира, когда она впервые приехала в Испанию.

Это также дом, в котором она жила во время беременности старшим сыном пары Миланом.

"Шакира жила в этом доме в 2012 году, когда она приехала в Барселону. Имение не рядом с морем, но здесь очень приватно. Это старый дом Пике. Это не новое любовное гнездышко, это дом, который они собираются использовать, чтобы поселиться на лето с Кларой Чиа", — рассказал знакомый Шакиры.

В январе этого года сообщили, что появились видеозаписи, на которых, как утверждается, изображена новая девушка Жерара в доме семьи футболиста до его расстования с Шакирой.

Сообщается, что Шакира была "опустошена" от обнаруженных кадров в августе 2021 года, записанных за десять месяцев до того, как она объявила, что рассталась со своим партнером.

Источник сообщил, что певица "опустошена, узнав, что эта женщина явно чувствовала себя как дома в доме, который они делили со своими детьми". В то время они были еще очень вместе.

"Для нее досадно узнать, что этот роман длился гораздо дольше, чем она себе представляла", — говорит знакомый Шакиры.

Шакира открыла правду о романе Пике, найдя подсказку, спрятанную в их холодильнике, о которой она вспомнила в одном из своих музыкальных видео.

Она поняла, что ее бывший закрутил роман, когда обнаружила, что в ее отсутствие съели банку клубничного варенья.

Шакира знала, что Пике и их дети не любят клубничное варенье, и потому она предположила, что кто-то другой оставался в их доме, когда она нашла банку.

Затем она вспомнила об этом в музыкальном клипе для своего сингла Te Felicito, который вышел в апреле. Пара находилась в открытых отношениях в течение последних трех лет.

Напомним, поклонники Шакиры поиздевались над ее бывшим.

Ранее стало известно, что певица Шакира, простившаяся с Испанией после расставания с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество.