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Поклонники Шакиры поиздевались над ее бывшим

31 июля 2023 13:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Поклонники Шакиры поиздевались над ее прежним
Футболист Жерар Пике. Фото: instagram.com/3gerardpique/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После расставания с Шакирой футболист Жерар Пике столкнулся со значительной негативной реакцией со стороны поклонников бывшей возлюбленной. Фанаты звездной певицы разочарованы неверностью Пике.

Недавнее видео в соцсети, в котором освистали Пике в одном из клубов, доказывает это еще раз.

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Смущенный Пике

Недавно Пике оказался в ночном клубе в Мадриде, где надеялся насладиться ночным отдыхом. Он даже не подозревал, что у гостей клуба были другие планы. В нескольких видео Пике стоит на сцене, пытаясь обратиться к толпе, но его заглушают постоянные скандирования имени Шакиры.

Сотни посетителей клуба объединились в своей поддержке Шакиры. Они скандировали ее имя, оставив Пике безмолвным и неспособным выразить свои мысли. Легенда Барселоны был ошеломлен ситуацией.

Другое видео демонстрирует коллективное пение культовой песни Шакиры Waka Waka.

Несмотря на скандал, Жерар Пике планирует большие перемены в личной жизни. После новости о своей измене певице он планирует жениться.

Друзья спортсмена рассказали, что Жерар планирует сделать предложение руки и сердца 24-летней Кларе Чиа. С ней Пике в отношениях с прошлой весной.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Напомним, колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру заметили с американским актером Томом Крузом. Начали ходить разные сплетни о том, что якобы у певицы роман с актером.

Ранее стало известно, что певица Шакира, простившаяся с Испанией после расставания с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество.

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