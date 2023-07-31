Поклонники Шакиры поиздевались над ее прежним

Футболист Жерар Пике. Фото: instagram.com/3gerardpique/

После расставания с Шакирой футболист Жерар Пике столкнулся со значительной негативной реакцией со стороны поклонников бывшей возлюбленной. Фанаты звездной певицы разочарованы неверностью Пике.

Недавнее видео в соцсети, в котором освистали Пике в одном из клубов, доказывает это еще раз.

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Смущенный Пике

Недавно Пике оказался в ночном клубе в Мадриде, где надеялся насладиться ночным отдыхом. Он даже не подозревал, что у гостей клуба были другие планы. В нескольких видео Пике стоит на сцене, пытаясь обратиться к толпе, но его заглушают постоянные скандирования имени Шакиры.

Сотни посетителей клуба объединились в своей поддержке Шакиры. Они скандировали ее имя, оставив Пике безмолвным и неспособным выразить свои мысли. Легенда Барселоны был ошеломлен ситуацией.

Другое видео демонстрирует коллективное пение культовой песни Шакиры Waka Waka.

Ay @3gerardpique a on vaya siempre se la recordaran, ese es su karma!!!

Repetirà mil vegades que li resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

… @shakira siempre gana!!!😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica 💫 (@moviriv) 30 July 2023

Несмотря на скандал, Жерар Пике планирует большие перемены в личной жизни. После новости о своей измене певице он планирует жениться.

Друзья спортсмена рассказали, что Жерар планирует сделать предложение руки и сердца 24-летней Кларе Чиа. С ней Пике в отношениях с прошлой весной.

Напомним, колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру заметили с американским актером Томом Крузом. Начали ходить разные сплетни о том, что якобы у певицы роман с актером.

Ранее стало известно, что певица Шакира, простившаяся с Испанией после расставания с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество.