Женщина, утверждающая, что родила сына от Джей-Зи, рассказала о ночи с рэпером

Репер Джей-Зі. Фото: instagram.com/jayzz_official/

Ванда Саттертвейт, заявившая, что родила сына от известного рэпера и продюсера Джей-Зи, в последние годы пыталась доказать их связь. В 2019 году Ванда ушла из жизни, оставив сыну заверенные нотариально показания, в которых говорится о ее коротком романе со звездой.

Об этом пишет Daily Mail.

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30 лет назад Ванда провела ночь с Джей Зи, подлинное имя которого Шон Си Картер. После этого у нее родился сын, который теперь пытается доказать свою кровную связь с мужем Бейонсе в суде. Но Джей-Зи опровергает свое родство с парнем.

В издание DailyMail.com попали показания Ванды, которые она нотариально заверила перед смертью. В документе женщина вспоминает ночь 1992 года. Именно тогда у нее был секс с Джей-Зи, который в то время называл себя Рок. Пара весело проводила время в нью-йоркской квартире тети артиста. По словам Ванды, во время интима они с рэпером использовали контрацептив, но тот порвался.

Видела только по телевизору

На момент знакомства Ванде было 16 лет, а будущей звезде рэп-сцены — 22. Через четыре года после этого рэпер выпустил свой дебютный альбом.

"Две недели спустя он пришел ко мне и попросил поехать с ним, но я отказалась, сказав, что не хочу расстраивать свою маму. Я после этого его больше не встречала. Лишь через год увидела по телевизору", - говорится в воспоминаниях Ванды.

Ванда утверждает, что родила сына от Джей-Зи

Парень убежден, что докажет в суде свою кровную связь с Джей-Зи 1/2 _ 2

Парень пытается доказать отцовство рэппера уже много лет.

"Я не остановлюсь пока не выиграю. Победа будет, ведь закон на моей стороне. Хочу жить, доведя дело до конца. Надеюсь Джей-Зи захочет быть частью моей жизни, если на то воля Божья", - говорит парень.

Скрывала связь с рэпером

Ванда рассказывала, что на момент встречи с рэпером была в отношениях со школьным приятелем по имени Роберт. Когда забеременела, не знала, от кого из двух мужчин ребенок. Женщина скрывала от жениха связь с артистом. Поэтому, когда родился сын, Роберт признал себя его отцом. Но через несколько лет, когда мальчик стал взрослеть, стало ясно, что он не похож на мужчину, котрый его воспитывал. Тогда Роберт провел тест на отцовство. Результат подтвердил, что он не приходится ребенку биологическим отцом. Поэтому женщина сделала вывод, что единственным отцом сына может быть только Джей-Зи.

Сам рэппер отказывается комментировать связь с Вандой Саттертвейт.

В 2008 году артист женился на певице Бейонсе, с которой воспитывает троих детей.

Напомним, американская певица Бейонсе отправилась в мировое концертное турне под названием Renaissance World Tour. Первые сольные гастроли рекордсменки премии "Грэмми" с 2016 года начались в Стокгольме.

Ранее Бейонсе попала в громкий скандал. Американская звезда обвиняется в том, что не заплатила налоги, сумма которых составляет 2,7 миллионов долларов.