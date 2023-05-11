Роберт Де Ніро, якому 79 років, показав фото одномісячної доньки та назвав ім'я

Голлівудський актор Роберт Де Ніро. Фото: KARWAI TANG/WIREIMAGE

Днями голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, оголосив, що він став батьком усьоме. Оскароносна зірка довго інтригу не тримав та назвав стать та ім’я дитини.

Це він зробив в етері телепрограми CBS Mornings.

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Хто народився у Де Ніро

16 квітня цього року нинішня кохана актора, тренерка з бойових мистецтв Тіффані Чен, народила йому доньку. Зіркова пара назвала її Джіа Вірджинія Чен Де Ніро. Також Роберт показав, як виглядає маленька дівчинка.

Донька актора Роберта Де Ніро. Скриншот: Twitter/CBS Mornings

Роберт Де Ніро був двічі одружений. У першому шлюбі з акторкою Дайан Ебботт у нього народилося двоє дітей — дочка Дрена та син Рафаель. У другому, зі світською левицею Грейс Хайтауер, з'явились ще один син та донька. Також актор є батьком синів-близнюків, Джуліана та Аарона Кендріка, від колишньої коханої Тукі Сміт.

Різниця між старшою та молодшою дитиною Де Ніро — 51 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британська акторка Бонні Райт, яка прославилася роллю Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, оголосила про вагітність. Також ми розповідали, що вагітна голлівудська акторка Ліндсі Лохан вперше опублікувала фото вже чималого животика.