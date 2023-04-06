Жители россии призывают власти запретить концерты рэпера Баста: что возмутило оккупантов

Российский рэпер Баста

Министерство культуры рф проверяет рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. В ведомство оккупантов поступили два заявления с требованием отменить концерт музыканта в городе Ставрополь из-за "непатриотического выражения", которое прозвучало в выпуске шоу блогера, бывшей подруги некоторых украинских знаменитостей, Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщают росСМИ.

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Выступление исполнителя запланировано на 8 июня. Однако местные активисты уверены, что артист не должен выступать, поскольку "пренебрежительно" отозвался о военной агрессии россии против Украины. Баста обозначил свое отношение фразой "смотрим кино дальше", а также якобы предположил, что мог бы бежать из страны-террориста.

"Я размышлял о том, чтобы куда-то уехать. С другой стороны, я не могу никуда уехать, потому что у меня работает большое количество людей. Как семьянин и вообще человек, ответственный за людей, я не могу отсюда уезжать надолго, как бы здесь ни было тяжело. Поэтому смотрим кино дальше", — отметил музыкант.

Вакуленко добавил, что у него есть знакомые, которые сейчас живут за границей. Музыкант также подчеркнул, что его жена не хочет никуда уезжать из россии. Казалось бы, общие и банальные фразы Басты не привлекут внимание сообщества. Впрочем, вышло все по-другому.

"Что именно гражданин Вакуленко называет "кино" — обстрелы на Донбассе, пытки и расстрелы наших военнослужащих в плену (террористов. — Ред.), травля православных в Киеве или теракты укронацистских диверсантов в российских городах? Более того, Вакуленко предположил, что смог сбежать из россии на фоне происходящих событий... Прошу вас использовать свои должностные рычаги и авторитет в сфере культуры, чтобы не допустить приезда и выступления данного артиста", — говорится в одном из писем к минкульту РФ.

Напомним, ранее мы писали, что вопрос украинского журналиста разозлил российского певца Валерия Меладзе в Куршевеле (Франция). Также мы рассказывали, что путинисты Филипп Киркоров и Сергей Зверев предлагали интим известному украинскому шоумену.