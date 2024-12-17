Анджелина Джоли впервые заговорила об одиночестве — детали

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/voguemexico/

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что чувствует себя одинокой на фоне скандального развода с бывшим мужем Брэдом Питтом. Они до сих пор судятся за имущество.

Об этом пишет The Sun.

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Анджелина Джоли призналась в одиночестве

Бывшая звездная пара развелась 8 лет назад, но до сих пор продолжает судиться из-за французского виноградника. Уже много лет Анджелина Джоли не имеет отношений и впервые откровенно призналась, что большую часть времени проводит в одиночестве.

Она рассказывала, что понимает оперную певицу Марию Каллас, которую сыграла в фильме "Мария", как никто другой.

"У меня есть дети, которых я люблю, но я часто одинока, я чувствую, что отождествляю себя с одиночеством, которое чувствует она", — говорила Джоли.

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Reuters

Напомним, актерам и экс-супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают сыграть вместе в новом фильме. Также актера призналась, кем бы работала, если бы потерпела неудачу в актерстве.