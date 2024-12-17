Анджелина Джоли впервые заговорила об одиночестве — детали

Жизнь без Питта — Джоли призналась, что чувствует себя одинокой
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что чувствует себя одинокой на фоне скандального развода с бывшим мужем Брэдом Питтом. Они до сих пор судятся за имущество.
Об этом пишет The Sun.
Анджелина Джоли призналась в одиночестве
Бывшая звездная пара развелась 8 лет назад, но до сих пор продолжает судиться из-за французского виноградника. Уже много лет Анджелина Джоли не имеет отношений и впервые откровенно призналась, что большую часть времени проводит в одиночестве.
Она рассказывала, что понимает оперную певицу Марию Каллас, которую сыграла в фильме "Мария", как никто другой.
"У меня есть дети, которых я люблю, но я часто одинока, я чувствую, что отождествляю себя с одиночеством, которое чувствует она", — говорила Джоли.
Напомним, актерам и экс-супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают сыграть вместе в новом фильме. Также актера призналась, кем бы работала, если бы потерпела неудачу в актерстве.
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