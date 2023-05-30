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Жизнь продолжается: Злата Огневич снялась в чувственной фотосессии

30 мая 2023 17:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Злата Огневич снялась в чувственной фотосессии
Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Злата Огневич скоро отправится во всеукраинский тур. Звезда не сбавляет темп и между записями в студии успевает участвовать в чувственных съемках.

Фото с недавней фотосессии артистка запостила в своем Instagram.

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На снимках Злата позирует в красном костюме и топе, показывая свою отличную физическую форму. В подписи к фотографиям артистка рассказала, что ее вдохновляет.

За это люблю свою профессию

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Эти прекрасные фото, как напоминание: жизнь продолжается, во всех ее проявлениях! Познакомилась с классной командой, в таком ужt родном Львове. Меня вдохновляют креативные и талантливые люди, именно за это я люблю свою профессию! Творить. Вдохновлять. Жить", — прокомментировала Злата фотографии.

Ранее певица прилетела в Мексику на свадьбу друга. Участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич совершил камингаут и устроил свадьбу со своим бойфрендом.

Напомним, Злата Огневич была спикером Украины на "Евровидении-2023". Звезда также представляла Украину в 2013 году на песенном конкурсе.

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