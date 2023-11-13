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Жизнь изменилась навсегда — группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали эмоциональный клип

13 ноября 2023 17:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жизнь изменилась навсегда — группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали эмоциональный клип
Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: facebook.com/bezobmezhenua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" представила эмоциональную видеоработу на песню "Хто я". Первоначально текст сингла был наполнен романтикой и чувствами влюбленности, но сейчас он приобрел новое значение и стал более приближен к будням украинцев.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент группы.

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В начале видео зритель видит переполненную жизнью и безмятежностью столицу. А дальше — изменение вектора каждого украинца, обстрелы и разрушения, которые наносит враг. Боль и внутренние изменения, которые произошли почти за два года полномасштабного вторжения. Но весь этот путь вместе с несомненной уверенностью в свободном будущем.

 

"Это видео о том, как наша жизнь изменилась за секунды. Мы знаем, как было "до". У каждого из нас кипела своя жизнь: с мечтами и планами на будущее. И уже знаем, какая она — "после"... Жизнь изменилась навсегда. Но несмотря ни на что, каждый на своем месте делает все, что от него зависит. И мы точно знаем, что после нашей Победы будет сильное, свободное и Независимое Государство", — добавляет Сергей Танчинец.

Недавно группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вернулась из тура по Северной Америке и Европе, где суммарно собрали 182 535 долларов для ВСУ. Далее — продолжение тура "Разом до перемоги" по городам Украины. А также группа анонсировала большой концерт в столице в STEREO PLAZA 16 декабря.

Напомним, певец CHEEV в новом клипе поднял тему эмоционального выгорания.

Ранее стало известно, что победитель "Голосу країни-13" сделает со своей наградой.

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