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Співак CHEEV у новому кліпі порушив тему емоційного вигорання

3 листопада 2023 14:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співак CHEEV у новому кліпі порушив тему емоційного вигорання
Співак CHEEV. Фото: instagram.com/vladcheev/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нова відеоробота артиста знята на пісню "Більш немає крил" з майбутнього альбому Noir. Прем'єра відкриває передзамовлення нової платівки артиста.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Співака CHEEV називають яскравим представником молодої генерації артистів, які активно розвивають музичну індустрію після початку повномасштабного вторгнення. І хоча новий кліп на пісню "Більш немає крил" візуально та лірично продовжує стилістику майбутнього альбому, він кардинального відрізняється від попередніх відеоробіт. Цього разу історія у темно-червоних кольорах розгортається в одній локації, де головний герой протистоїть своєму альтер его, а емоційна стабільність дає бій розпачу.

 

"У пісні "Більш немає крил" я вирішив порушити тему емоційного вигорання і безсилля. Вона про те відчуття, коли ти морально вичавлений, а кольори навколо тебе стають не такими яскравими, як раніше", — прокоментував нову пісню CHEEV.

Режисером нової відеороботи став український режисер Назар Баланов, який є відданим шанувальником камерних фільмів Квентіна Тарантіно та Джона Карпентер. Кліпмейкер зізнається, що хотів зняти таку роботу, яка б дивувала глядача своєю оригінальністю.

"З технічної сторони ми намагалися зробити візуальну частину схожою на фільми Девіда Фінчера та Ніколаса Віндінга Рефна. Мої попередні роботи були натхненними улюбленим фільмом "Щось" Джона Карпентера, і мені як режисеру дуже хотілося повернутись до цієї манери, аби показати Влада у новому стилі й з іншої точки зору", — ділиться режисер.

Пісня "Більш немає крил" продовжує знайомити слухача з композиціями альбому Noir. Друга платівка артиста побачить світ вже 17 листопада. Більшість пісень з неї прихильники почули в рамках наймасштабнішого всеукраїнського туру співака, який триває з літа, і має шалену підтримку серед шанувальників Влада.

Раніше CHEEV презентував такі треки з нової платівки, як "Мрієшся", "Пазл", "Де моя любов живе" та "Печаль".

Нагадаємо, LOBODA представила новий кліп.

Раніше співачка SWOIIA після дуету з Каменських випустила трек про шлях додому.

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