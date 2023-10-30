Стало відомо, що переможець "Голосу країни-13" зробить зі своєю нагородою

Переможець "Голосу країни-13" Михайло Панчишин та Артем Пивоваров. Фото: менеджмент проєкту

Шоу "Голос країни-13" обрав свого переможця. Ним став військовий ЗСУ Михайло Панчишин, який віддасть нагороду на благодійність.

Про це стало відомо в ефіру "Сніданку з 1+1".

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Суперфінал "Голосу країни" був благодійним: телеглядачі завдяки своїм смс та "суперголосам" у мобільних застосунках донатили для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

За перемогу в суперфіналі "Голосу країни" змагалися 8 учасників із різних команд. У останній етап 13 сезону пройшли два вокаліста: військовий тилового забезпечення, 24-річний Юрій Городецький із команди Dorofeeva, а також комісований за станом здоров’я військовий, 25-річний Михайло Панчишин із команди Артема Пивоварова. Головну інтригу вечора було розкрито. За результатами глядацького голосування переможцем став Михайло Панчишин, більш відомий за позивним Ptashkin. Свою перемогу вокаліст присвятив своїм побратимам. Артем Пивоваров каже, що після перемоги вони вирішили передати нагороду на благодійність.

Переможець "Голосу країни-13" Михайло Панчишин та Артем Пивоваров. Фото: менеджмент проєкту

"Зараз ми хочемо офіційно оголосити, що цей кубок ми розіграємо на наших сторінках у соціальних мережах, тому хочемо звернутись до нашої багатомільйонної аудиторії, до наших українців, щоб вони донатили, адже ці кошти будуть спрямовані на адресну підтримку наших військових, а саме підрозділу Михайла "Бойові бобри", — каже Артем.

Михайло поділився, що участь у "Голосі країни" - це тільки старт співпраці з Артемом, адже вже незабаром вони презентують спільну роботу.

"Вчора було дуже комфортно виступати разом з Артемом, це були два вогні, які сплелися у ватру. Через три тижні ми випускаємо спільну пісню з Артемом та усіма іншими учасниками нашої команди. Ця пісня була створена на слова живої української легенди — поетеси Ліни Костенко, яка люб’язно дозволила покласти її вірш "Відмикаю світанок скрипковим ключем" на музику. Разом із командою ми вже записали пісню і зняли кліп, тому дуже скоро презентуємо його і сподіваємось на вашу підтримку", — каже Михайло.

До того ж, Михайло поділився своєю головною мрією.

Переможець "Голосу країни-13" Михайло Панчишин з іншими учасниками шоу. Фото: менеджмент проєкту

"Військовому, який повертається після окопів та бойових дій, дуже важко. Йому нічого не цікаво, нічого не хочеться і тільки друзі, наставники можуть витягнути з цього стану. Для мене такою людиною став Артем, він постійно казав: давай, це твій шлях, треба його проживати. Ти прокидаєшся зранку і нічого не хочеться робити, а потім ти включаєшся і люди, які у тебе вірять, вдихають життя. Я хотів би, щоб кожен військовий, який повертатиметься, мав друзів, рідних, які будуть його підтримувати, займати якимись справами і цим реабілітувати військового", — каже Панчишин.

Під час ефіру на сцені "Голосу країни" виступили зіркові гості: хітмейкер MONATIK, учасниця "Голосу країни", співачка KOLA, та фіналістка 12 сезону проєкту Марта Липчей. Ведучими проєкту традиційно були Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Нагадаємо, пісні фіналіста "Голосу Країни" знайшли на російському стрімінговому ресурсі.

Раніше продюсери назвали ціну одного епізоду шоу "Голос країни" до повномасштабної війни.