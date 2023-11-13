Життя змінилось назавжди — гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентували емоційний кліп

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: facebook.com/bezobmezhenua/

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував емоційну відеороботу на пісню "Хто я". Першочергово текст синглу був наповненим романтикою та почуттями закоханості, але зараз він набув нового значення і став більш наближений до сьогодення українців.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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На початку відео глядач бачить переповнену життям та безтурботністю столицю. А далі — зміна вектору кожного українця, обстріли і руйнування, які завдає ворог. Біль та внутрішні зміни, які сталися за майже два роки повномасштабного вторгнення. Але весь цей шлях супроводжує безсумнівна впевненість у вільному майбутньому.

"Це відео про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було "до". У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно — "після"… Життя змінилося назавжди. Та незважаючи ні на що, кожен на своєму місці робить все, що від нього залежить. І ми точно знаємо, що після нашої Перемоги буде міцна, вільна та Незалежна Держава", — додає Сергій Танчинець.

Нещодавно гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" повернулись з туру Північною Америкою та Європою, де сумарно зібрали 182 535 доларів для ЗСУ. Далі — продовження туру "Разом до перемоги" містами України. А також гурт анонсував великий концерт у столиці у STEREO PLAZA 16 грудня.

Нагадаємо, співак CHEEV у новому кліпі порушив тему емоційного вигорання.

Раніше стало відомо, що переможець "Голосу країни-13" зробить зі своєю нагородою.