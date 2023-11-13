Життя змінилось назавжди — гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентували емоційний кліп
Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував емоційну відеороботу на пісню "Хто я". Першочергово текст синглу був наповненим романтикою та почуттями закоханості, але зараз він набув нового значення і став більш наближений до сьогодення українців.
Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент гурту.
Новий кліп гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"
На початку відео глядач бачить переповнену життям та безтурботністю столицю. А далі — зміна вектору кожного українця, обстріли і руйнування, які завдає ворог. Біль та внутрішні зміни, які сталися за майже два роки повномасштабного вторгнення. Але весь цей шлях супроводжує безсумнівна впевненість у вільному майбутньому.
"Це відео про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було "до". У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно — "після"… Життя змінилося назавжди. Та незважаючи ні на що, кожен на своєму місці робить все, що від нього залежить. І ми точно знаємо, що після нашої Перемоги буде міцна, вільна та Незалежна Держава", — додає Сергій Танчинець.
Нещодавно гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" повернулись з туру Північною Америкою та Європою, де сумарно зібрали 182 535 доларів для ЗСУ. Далі — продовження туру "Разом до перемоги" містами України. А також гурт анонсував великий концерт у столиці у STEREO PLAZA 16 грудня.
Нагадаємо, співак CHEEV у новому кліпі порушив тему емоційного вигорання.
Раніше стало відомо, що переможець "Голосу країни-13" зробить зі своєю нагородою.
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