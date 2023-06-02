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Жизель Бюндхен похвасталась роскошной фигурой в рекламе люксового бренда

2 июня 2023 18:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жизель Бюндхен в купальнике похвасталась роскошной фигурой в рекламе люксового бренда
Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

42-летняя модель Жизель Бюндхен снялась в рекламе бренда Louis Vuitton. Бывшая жена Тома Брейди поразила роскошную фигуру на пляже в Майами.

Об этом пишет Daily Mail.

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В видео, которым модель поделилась на своей странице в социальной сети, она позирует в дорогом авто, а затем отправляется на пляж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Louis Vuitton (@louisvuitton)

"Жизель Бюндхен для Louis Vuitton: бесконечный горизонт", — комментирует ролик компания.

В мае Жизель устроила благотворительный аукцион, где выставила предметы своего гардероба. Модель таким образом решила помочь родной Бразилии.

"Я привыкла думать, что я сама могу сделать для всего мира. Я только человек из миллиардов. Но недавно поняла, что в команде единомышленников все возможно", — прокомментировала звезда подиума свое желание помочь лесам Бразилии.

Вместе с Жизель на благотворительном мероприятии было немало других селебртитис, с которыми она собрала один миллион долларов.

В прошлом году Жизель Бюндхен развелась с футболистом Томом Брейди, с которым воспитывает двоих детей. Пара была вместе с 2009 по 2022 год.

Напомним, модель Хайди Клум отправилась с мужем на отдых. Пара катается на яхте и загорает на Лазурном побережье. Возлюбленный Хайди устроил ей импровизированную фотосессию на пляже.

Модель Эмили Ратаковски часто устраивает фотосессии в бикини собственного бренда. Звезда в сотрудничестве с близким другом создала новую коллекцию купальников, среди которых есть предметы для женщин размера plus-size.

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