Гайді Клум топлес позувала для чоловіка

Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум після своїх яскравих виходів на Каннському кінофестивалі вирушила з чоловіком на відпочинок. Пара катається на яхті та засмагає на Лазуровому узбережжі.

Фото Гайді щедро постить на своїй сторінці в Instagram.

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Чоловік моделі Том Каулітц влаштував для неї імпровізовану фотосесію на пляжі. На фото, якими гордо поділилася Гайді, вона позує у чорному бікіні та ніжиться топлес у компанії коханого.

Раніше модель була заміжня за стилістом Ріком Піпіно. Згодом закрутила роман з Флавіо Бріаторе, від якого народила доньку Ленні. До речі, дівчинка також пішла стопами матері і стала моделлю.

У 2005 році Гайді вийшла заміж за співака Seal, у шлюбі з яким народила двох дітей. Модель розійшался з музикантом в 2014 році. Вже у 2019 році Клум вийшла заміж за Тома Кауліца.

Гайді та Том відсвяткували весілля на розкішній яхті Арістотеля Онассіса. На палубі Cristina O., оренда якої склала 521 000 фунтів стерлінгів на тиждень і на якій колись грали своє весілля Грейс Келлі та князь Реньє. Їм склали компанію діти Клум — Елен, Генрі, Йохан та Лу, брат Тома Білл Каулітц та друзі.

Нагадаємо, Гайді Клум з’явилась на червоній доріжці Каннського кінофетисвалю у відвертій жовтій сукні бренду Zuhair Murad з пишними рукавами та вирізами в зоні декольте. Під час позування перед камерами, через активну жестикуляцію руками, Клум засвітила сосок. Тепер пікантні фотографії супермоделі активно обговорюють у соцмережах.

Раніше супермодель влучила в гучний скандал, показавши на футбольному матчі себе з неприємного боку своїм шанувальникам.