Жизель Бюндхен и Адриана Лима вернулись к Victoria's Secret: присоединилась и Кэмпбелл
Уже в следующем месяце пройдет трансляция специального показа моды Victoria Secret World Tour. Это будет миксом документального фильма и хорошо известного яркого шоу с множеством моделей. В новой рекламной компании бренда под названием The Icon снялись супермодели прошлого века и современные звезды подиума.
Об этом сообщает издание Page Six.
Подробности кампании
В фотосессии снялись Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюндхен, Адриана Лима и Кэндис Свейнпол. Раньше они были так называемыми ангелами бренда. Также к ним присоединились Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и Адут Акеч. Черно-белую фотосессию снял титулованный Микаэль Янссон.
Многодетная мать Адриана Лима продемонстрировала изменившуюся от родов фигуру. Она заявила, что новая коллекция бренда подчеркивает естественную форму и позволяет чувствовать себя уютно.
"Вся речь в том, чтобы быть уникальной. У каждой есть свои способы выражения своих эмоций и самой себя — эта уникальность делает тебя особенной", — прокомментировала она.
Ранее Лима снова присоединилась к Victoria's Secret для создания парфюмерной кампании в начале этого года после официального выхода из компании в 2018-м. Бюндхен и Кэмпбелл не выходили на подиум для бренда с 2005 года.
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