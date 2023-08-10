Жизель Бюндхен и Адриана Лима вернулись к Victoria's Secret: присоединилась и Кэмпбелл

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Page Six

Уже в следующем месяце пройдет трансляция специального показа моды Victoria Secret World Tour. Это будет миксом документального фильма и хорошо известного яркого шоу с множеством моделей. В новой рекламной компании бренда под названием The Icon снялись супермодели прошлого века и современные звезды подиума.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Подробности кампании

В фотосессии снялись Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюндхен, Адриана Лима и Кэндис Свейнпол. Раньше они были так называемыми ангелами бренда. Также к ним присоединились Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и Адут Акеч. Черно-белую фотосессию снял титулованный Микаэль Янссон.

Многодетная мать Адриана Лима продемонстрировала изменившуюся от родов фигуру. Она заявила, что новая коллекция бренда подчеркивает естественную форму и позволяет чувствовать себя уютно.

"Вся речь в том, чтобы быть уникальной. У каждой есть свои способы выражения своих эмоций и самой себя — эта уникальность делает тебя особенной", — прокомментировала она.

Модель Адриана Лима. Фото: Page Six

Ранее Лима снова присоединилась к Victoria's Secret для создания парфюмерной кампании в начале этого года после официального выхода из компании в 2018-м. Бюндхен и Кэмпбелл не выходили на подиум для бренда с 2005 года.

Модели Хейли Бибер и Эмили Ратаковски. Фото: Page Six

Модель Жизель Бюндхен. Фото: Page Six

Ранее мы писали, что модель Victoria's Secret Эльза Хоск "выгуляла" в Каннах сразу два платья.