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Грандіозне шоу Victoria's Secret повертається: новий формат та мовник показу

28 липня 2023 10:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Грандіозне шоу Victoria's Secret повертається: новий формат та мовник показу
Шоу Victoria’s Secret. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Всесвітньовідоме шоу Victoria's Secret повертається. Щоправда, в абсолютно новому форматі та на новому мовнику. До цього трансляцією займався телеканал ABC.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Prime Video транслюватиме спеціальний показ мод Victoria’s Secret World Tour 26 вересня в рамках розширення співпраці між Amazon і модним брендом. Це буде міксом документального фільму та добре відомого яскравого шоу з безліччю моделями.

За словами творців переосмислене модне шоу проведе глядачів через створення The Tour із закулісними кадрами та розкаже історії про VS20. Це група з 20 креативників з усього світу, які створить чотири варіанти моди з міст Богота, Лаґос, Лондон і Токіо, а також користувацькі дизайни Victoria's Secret.

Шоу Victoria’s Secret. Фото: Google

Покази мод Victoria’s Secret раніше транслювали CBS і ABC. 2019 року генеральний директор Victoria’s Secret сказав у пам’ятці для персоналу, що телевізійні мережі більше не відповідають стандартам щорічних показів мод, рейтинги яких падають. CBS транслювала показ мод Victoria’s Secret протягом 15 сезонів, перш ніж 2018 року естафету не перехопив телеканал ABC.

Одразу після перегляду документальної стрічки можна буде купити брендові товари з нової колекції. Останній показ-перфоманс марки також пройшов на стрімінговому сервісі Amazon, а нова колекція відразу з'явилася у продажу.

Нагадаємо, раніше ми писали, який зараз має вигляд бразильська супермодель Адріана Ліма. Також ми розповідали, що колишній "ангел" Victoria's Secret народила дитину від родича Дональда Трампа.

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