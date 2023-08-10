Жизель Бюндхен та Адріана Ліма повернулися до Victoria’s Secret: приєдналась і Кемпбелл

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Page Six

Вже наступного місяця пройде трансляція спеціального показу моди Victoria’s Secret World Tour. Це буде міксом документального фільму та добре відомого яскравого шоу з безліччю моделями. У новій рекламній кампанії бренду під назвою The Icon знялися супермоделі минулого століття та сучасні зірки подіуму.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці кампанії

У фотосесії знялись Наомі Кемпбелл, Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та Кендіс Свейнпол. Раніше вони були так званими янголами бренду. Також до них приєдналися Гейлі Бібер, Емілі Ратаковскі та Адут Акеч. Чорно-білу фотосесію зняв титулований Мікаель Янссон.

Багатодітна матір Адріана Ліма продемонструвала фігуру, що змінилася від пологів. Вона заявила, що нова колекція бренду підкреслює природну форму і дозволяє відчувати себе комфортно.

"Уся річ у тому, щоб бути унікальною. Кожна має свої способи вираження своїх емоцій і самої себе — ця унікальність робить тебе особливою", — прокоментувала вона.

Модель Адріана Ліма. Фото: Page Six

Раніше Ліма знову приєдналася до Victoria’s Secret для створення парфумерної кампанії на початку цього року після офіційного виходу з компанії 2018-го. Бюндхен і Кемпбелл не виходили на подіум для бренду з 2005 року.

Моделі Гейлі Бібер та Емілі Ратаковскі. Фото: Page Six

Модель Жизель Бюндхен. Фото: Page Six

Раніше ми писали, що модель Victoria's Secret Ельза Хоск "вигуляла" у Каннах одразу дві сукні.