Жизель Бюндхен та Адріана Ліма повернулися до Victoria’s Secret: приєдналась і Кемпбелл
Вже наступного місяця пройде трансляція спеціального показу моди Victoria’s Secret World Tour. Це буде міксом документального фільму та добре відомого яскравого шоу з безліччю моделями. У новій рекламній кампанії бренду під назвою The Icon знялися супермоделі минулого століття та сучасні зірки подіуму.
Про це повідомляє видання Page Six.
Подробиці кампанії
У фотосесії знялись Наомі Кемпбелл, Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та Кендіс Свейнпол. Раніше вони були так званими янголами бренду. Також до них приєдналися Гейлі Бібер, Емілі Ратаковскі та Адут Акеч. Чорно-білу фотосесію зняв титулований Мікаель Янссон.
Багатодітна матір Адріана Ліма продемонструвала фігуру, що змінилася від пологів. Вона заявила, що нова колекція бренду підкреслює природну форму і дозволяє відчувати себе комфортно.
"Уся річ у тому, щоб бути унікальною. Кожна має свої способи вираження своїх емоцій і самої себе — ця унікальність робить тебе особливою", — прокоментувала вона.
Раніше Ліма знову приєдналася до Victoria’s Secret для створення парфумерної кампанії на початку цього року після офіційного виходу з компанії 2018-го. Бюндхен і Кемпбелл не виходили на подіум для бренду з 2005 року.
Раніше ми писали, що модель Victoria's Secret Ельза Хоск "вигуляла" у Каннах одразу дві сукні.