Жизель Бюндхен отреагировала на роман ее экс-мужа с русской моделью

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен отреагировала на роман своего бывшего супруга Тома Брейди с ее коллегой-моделью Ириной Шейк. По словам друзей Жизель, она поначалу не воспринимала новую избранницу отца своих детей, но сейчас чувствует себя лучше.

Об этом пишет DailyMail.com.

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Жестокая реальность

Западные СМИ пишут, что отношения Тома Брейди и россиянки Ирины Шейк "это не просто роман", добавив, и футболист "счастлив в новых отношениях". Источник, близкий к Жизель, сообщил, что новый статус Тома изначально был "трудным" для нее, и "она была расстроена".

"Это сделало все более реальным. У них с Томом было что-то удивительное, но это закончилось. Эмоции, особенно после совместного общения с детьми, были непростыми, но тогда она поняла, что не может держаться за то, что никогда не вернется, она знала, что этот день наступит, и она, желает единственного, чтобы Том был счастлив. Она любит его, как никто другой. Главное, чтобы он выбрал человека, который подходит не только ему, но и их детям. Жизель не хочет, чтобы какой-нибудь случайный человек вел Тома плохим путем. У нее все хорошо, и она надеется на лучшее", — сказали знакомые из окружения звезды.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Брейди очень серьезно относится к отношениям с Шейк.

"Он чувствует, что он и Ирина нравятся друг другу, и действительно считает ее чрезвычайно интересной, сообразительной и у нее хорошее чувство юмора", - продолжили друзья спортсмена.

Модель Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Футболист после развода хотел серьезных отношений.

"После развода он всегда говорил себе, что будет общаться только с кем-то, с кем может создать будущее, кого он сможет познакомить со своими детьми. Он действительно очень высоко ставит Ирину и куда могут зайти эти отношения", — рассказали инсайдеры.

У Тома и Жизель двое детей: 10-летняя Вивиан и 13-летний Бенджамин.

Том Брейди с детьми. Фото: instagram.com/gisele/

У него также есть 15-летний сын Джек от предыдущих отношений с актрисой и моделью Бриджит Монаган.

Некоторое время ходили слухи о семейных проблемах Жизель и Тома. В октябре 2022 года стало известно, что они развелись.

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