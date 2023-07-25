Жизель Бюндхен отреагировала на роман ее экс-мужа с русской моделью
Модель Жизель Бюндхен отреагировала на роман своего бывшего супруга Тома Брейди с ее коллегой-моделью Ириной Шейк. По словам друзей Жизель, она поначалу не воспринимала новую избранницу отца своих детей, но сейчас чувствует себя лучше.
Об этом пишет DailyMail.com.
Жестокая реальность
Западные СМИ пишут, что отношения Тома Брейди и россиянки Ирины Шейк "это не просто роман", добавив, и футболист "счастлив в новых отношениях". Источник, близкий к Жизель, сообщил, что новый статус Тома изначально был "трудным" для нее, и "она была расстроена".
"Это сделало все более реальным. У них с Томом было что-то удивительное, но это закончилось. Эмоции, особенно после совместного общения с детьми, были непростыми, но тогда она поняла, что не может держаться за то, что никогда не вернется, она знала, что этот день наступит, и она, желает единственного, чтобы Том был счастлив. Она любит его, как никто другой. Главное, чтобы он выбрал человека, который подходит не только ему, но и их детям. Жизель не хочет, чтобы какой-нибудь случайный человек вел Тома плохим путем. У нее все хорошо, и она надеется на лучшее", — сказали знакомые из окружения звезды.
Брейди очень серьезно относится к отношениям с Шейк.
"Он чувствует, что он и Ирина нравятся друг другу, и действительно считает ее чрезвычайно интересной, сообразительной и у нее хорошее чувство юмора", - продолжили друзья спортсмена.
Футболист после развода хотел серьезных отношений.
"После развода он всегда говорил себе, что будет общаться только с кем-то, с кем может создать будущее, кого он сможет познакомить со своими детьми. Он действительно очень высоко ставит Ирину и куда могут зайти эти отношения", — рассказали инсайдеры.
У Тома и Жизель двое детей: 10-летняя Вивиан и 13-летний Бенджамин.
У него также есть 15-летний сын Джек от предыдущих отношений с актрисой и моделью Бриджит Монаган.
Некоторое время ходили слухи о семейных проблемах Жизель и Тома. В октябре 2022 года стало известно, что они развелись.
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