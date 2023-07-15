"Все в житті несправедливо": Дантес прокоментував свої поїздки за кордон під час війни

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

Співак Володимир Дантес розповів, як почувається під час своїх поіздок за кордон. Музикант зізнається, він розуміє, що це не справделиво по відношенню до інших чоловіків, але це життя.

Про це артист розповів в інтерв'ю Маші Єфросініної у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

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Так склалося життя

Володимир Дантес час від час їздить з благодійними концертами за кордон. В той час, як більшість українських чоловіки не мають такої можливості. Артист зізнається, що його мета допомогти власній країні у будь який спосіб, і це єдине про що він старається думати.

"Можливо тому що я багато працював за 100 доларів, коли мене продавали за 5000 тисяч доларів, обзивали "жидом", "підкаблучником", принижували. Можливо тому, я заробив довіру інших. Я, коли заповнюю листи Міністерства культури перед виїздом, відповідаю на питання: "Що культурного ми несемо", ми відповідаємо — "Нічого, привозимо гроші". Я розумію, це не справедливо, але хочеться сказати, як колись сказав мій психолог: "Все в цьому житті не справедливо": що бомблять моєї місто, що Харкова майже немає, що третьої частини України живої немає. Так само, що інші чоловіки не виїжджають, а я можу. Так склалося життя", — коментує артист.

За час війни Дантес побував двічі з концертами на Донбасі. Співак розповів, що йому було дійсно страшно.

"Я до цього боявся їхати навіть в Харків. Але зрозумів, що так не можу. Після зйомок у Харкові, я побував на мінному полі, селищах, яких вже немає. Я зрозумів, що немає чого боятися у житті. Все що може бути жахливим вже є. Постійна емоційна гойдалка. П'ять концертів на день. Постійно бачиш дуже втомлених людей. Це не звичний концерт зі сценою, там, де вони знаходяться. Інколи приходять за бажанням, інколи так потрібно, прийти, бо це морально психологічна робота", — розповів артист про свій досвід виступів на Донбасі для українських військових.

Нагадаємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав благодійний концерт в Одесі. Музикант вразив сумою, яку вдалося зібрати на підтримку ЗСУ.

Раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав у Донецьку область. Музикант заспівав для військових та показав руйнування, які зазнало одне із сіл через російську агресію.