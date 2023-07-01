Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт поставили крапку у своїх стосунках

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт. Фото: INSTAGRAM/KYLIE JENNER

Бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.

Про це пише TMZ.

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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт не мають наміру будувати родину. Їхні діти: Стормі та Ейр, як і завжди продовжать жити з Кайлі, але і зустрічатися з батьком.

Кайлі Дженнер з сином від Тревіса Скотта. Фото: INSTAGRAM/KYLIE JENNER

На початку літа шанувальники пари припустили, що Кайлі та Тревіс знову зійшлися, коли їх помітили на випускному Стормі. Але зіркові батьки возз'єдналися виключно для того, щоб підтримати дочку. Тревіс зараз ні з ким не зустрічається. Кайлі теж не помічали у компанії іншого чоловіка.

У 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи 680 мільйонів доларів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у 1.2 мільярди доларів.

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