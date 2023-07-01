Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт поставили крапку у своїх стосунках, — ЗМІ
Бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.
Про це пише TMZ.
Пішли різними шляхами
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт не мають наміру будувати родину. Їхні діти: Стормі та Ейр, як і завжди продовжать жити з Кайлі, але і зустрічатися з батьком.
На початку літа шанувальники пари припустили, що Кайлі та Тревіс знову зійшлися, коли їх помітили на випускному Стормі. Але зіркові батьки возз'єдналися виключно для того, щоб підтримати дочку. Тревіс зараз ні з ким не зустрічається. Кайлі теж не помічали у компанії іншого чоловіка.
У 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи 680 мільйонів доларів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у 1.2 мільярди доларів.
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