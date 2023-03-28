Никакого фотошопа: папарацци разозлили Ким Кардашьян во время фотосессии в купальнике на пляже

Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян

Не секрет, что многие знаменитости используют фотошоп для обработки снимков перед публикацией в социальных сетях или в СМИ. Команда американской светской львицы Ким Кардашьян пристально следит за снимками, которые делают папарацци. Большинство из них посылают фото на согласование перед публикацией. Впрочем, один из папарацци значительно испортил настроение 42-летней звезды во время фотосессии на пляже.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Звезда телешоу и бизнесвумен позировала перед фотокамерами в розовом бикини на одном из пляжей в Малибу (Калифорния). Между дублями команда согревала звезду и накрывала ее одеялами. Впрочем, одному из папарацци удалось сделать фотоснимки.

Когда Ким увидела его, она была неприятно удивлена, и, возможно, даже возмущена. Впрочем, некоторые из поклонников уверены, что это один из папарацци, сотрудничающий с Кардашьян. И эти фотографии пошли в таблоиды уже после коррекции.

Кстати, это один из купальников бренда SKIMS, который создала Ким. Недавно компания анонсировала новую одежду для отдыха и корректирующие купальники.

А вот так Ким обычно выглядит в соцсетях после обработки фотографий.

Отметим, что в прошлом году Ким похудела почти на десять килограммов после того, как полностью отказалась от сахара и вредной пищи.

Напомним, ранее мы писали, что экс-бойфренд Ким Кардашьян, американский комик Питер Дэвидсон попал в ДТП: он влетел на автомобиле в чужой дом. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян и певица Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми.