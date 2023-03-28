Жодного фотошопу: папараці розлютили Кім Кардаш'ян під час фотосесії в купальнику на пляжі

Американська світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян

Не секрет, що багато знаменитостей використовують фотошоп при обробці знімків перед публікацією у соціальних мережах чи у ЗМІ. Команда американської світської левиці Кім Кардаш’ян пильно стежить за знімками, які роблять папараці. Більшість з них надсилають фото на узгодження перед публікацією. Втім, один з папараці значно зіпсував настрій 42-річній зірці під час фотосесії на пляжі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Подробиці

Зірка телешоу та бізнесвумен позувала перед фотокамерами у рожевому відвертому бікіні на одному з пляжів в Малібу (Каліфорнія). Між дублями команда зігрівала зірку та накривала її ковдрами. Втім, одному з папараці вдалось зробити фото.

Коли Кім побачила його, вона була неприємно здивована, і можливо, навіть обурена. Втім, деякі з шанувальників впевнені, що це один з папараці, який співпрацює з Кардаш’ян. І ці фотографії пішли в таблоїди вже після корекції.

До речі, це один з купальників бренду SKIMS, який створила Кім. Нещодавно компанія анонсувала новий одяг для відпочинку та корегуючі купальники.

А ось так Кім зазвичай виглядає у соцмережах після обробки фотографій.

Відзначимо, що минулого року Кім схудла на майже десять кілограмів після того, як повністю відмовилась від цукру та шкідливої їжі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексбойфренд Кім Кардаш'ян, американський комік Пітер Девідсон потрапив у ДТП: він влетів на автівці у чужий будинок. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян та співачка Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками.