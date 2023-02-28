У звезды Перл-Харбор Тома Сайзмора нет шансов на выздоровление — что решает семья актера

Голливудский актер Том Сайзмор

Недавно голливудский актер Том Сайзмор, известный по фильмам "Перл-Харбор", "Черный ястреб", "Спасти рядового Райана" и многих других был госпитализирован в клинику. Причиной послужила аневризма, обнаруженная в головном мозге кинозвезды. Впрочем, врачи дали семье Сайзмора неутешительные прогнозы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Том Сайзмор не надеется на выздоровление после того, как он перенес аневризму головного мозга, сообщила его семья. 61-летний актер находится в коме в отделении интенсивной терапии медицинского центра Providence Saint Joseph в Лос-Анджелесе (США) с момента госпитализации 18 февраля.

Представитель Сайзмора Чарльз Лаго опубликовал заявление от имени семьи кинозвезды.

"Врачи сообщили его семье, что больше нет надежды, и рекомендовали принять решение об отключении от систем жизни. Сейчас семья решает этот вопрос. Мы просим сохранить конфиденциальность для его семьи в это тяжелое время, и они хотят поблагодарить всех за сотни полученных сообщений поддержки и молитв", — говорится в заявлении.

Актер известен по многим успешным проектам. Он сыграл сержанта Майкла Хорвата в оскароносном фильме Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана", детектива Джека Скагнетти в ленте Оливера Стоуна "Прирожденные убийцы", подполковника Дэнни МакНайта в ленте "Черный ястреб".

В фильмографии актера есть картины "Перл-Харбор", "Враг государства", а также культовый классический сериал Дэвида Линча "Твин Пикс". В 2000 году Сайзмор получил номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в мини-сериале Ричарда Пирса "Защита свидетелей".

Напомним, ранее мы писали, что у голливудского актера Брюса Уиллиса диагностировали самую сложную форму деменции.