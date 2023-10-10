Журналисты "рассекретили" любовника Киркорова

Певец Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov/

Певец-путинист Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания общественности из-за слухов о его нетрадиционной ориентации. В этот раз его новым партнером назвали дизайнера Максима Сытника.

Об этом пишут росСМИ.

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Журналисты называют Сытника новым избранником певца. Мужчины пересекались на отдыхе, а еще Сытник показал фото с недавнего концерта Ани Лорак, близкой подруги Киркорова.

По информации СМИ, Сытник начал заниматься эскортом, но его карьера в этой сфере резко взлетела после знакомства с Киркоровым. Мужчина стал позиционировать себя как "молодой дизайнер".

Инсайдеры заметили, что после встречи с Киркоровым никому ранее неизвестный Максим Сытник был приглашен на показы модных домов, включая таких маститых дизайнеров, как Дольче и Габбана.

Несмотря на все слухи и спекуляции, Филипп Киркоров не комментирует свои личные отношения и предпочитает оставаться в тени.

Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой. Однако близкие к артисту люди говорят, что у певца нетрадиционная ориентация. А актер Алексей Панин в интервью Ксении Собчак признался, что имел интимные отношения с Киркоровым. Также о знаках внимания со стороны путиниста рассказывали украинские знаменитости.

Напомним, певец EL Кравчук прокомментировал поведение Лорак и Повалий в России.

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