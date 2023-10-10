Журналісти "розсекретили" коханця Кіркорова

Співак Філіп Кіркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov/

Співак-путініст Філіп Кіркоров знову опинився в центрі уваги громадськості через чутки про його нетрадиційну орієнтацію. Цього разу його новим партнером назвали дизайнера Максима Ситника.

Про це пишуть росЗМІ.

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Журналісти називають Ситника новим обранцем співака. Чоловіки перетинались на відпочинку, а ще Ситник показав фото з нещодавнього концерту Ані Лорак, яка є близькою подругою Кіркорова.

За інформацією ЗМІ, Ситник почав займатися ескортом, але його кар'єра в цій сфері різко злетіла після знайомства з Кіркоровим. Чоловік став позиціонувати себе як "молодий дизайнер".

Інсайдери помітили, що після зустрічі з Кіркоровим нікому раніше не відомого Максима Ситника було запрошено на покази модних будинків, включаючи таких маститих дизайнерів, як Дольче та Габбана.

Незважаючи на всі чутки та спекуляції, Філіп Кіркоров не коментує свої особисті стосунки і вважає за краще залишатися в тіні.

Філіп Кіркоров був одружений з Аллою Пугачовою. Проте близькі до оточення люди кажуть, що в артиста нетрадиційна орієнтація. А актор Олексій Панін в інтерв'ю Ксенії Собчак зізнався, що мав інтимні стосунки з Кіркоровим. Також про знаки уваги з боку путініста розповідали українські знаменитості.

Нагадаємо, співак EL Кравчук прокоментував поведінку Лорак та Повалій у Росії.

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