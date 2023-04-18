Со страниц Олега Винника в соцсетях пропали все фото: что делают "волчицы"
Еще вчера, 17 апреля, поклонники Олега Винника могли смотреть фото и видео на его странице в Instagram. Впрочем, в сети стали распространяться новости о здоровье артиста. Одновременно начал исчезать контент Винника в Instagram.
Новини.LIVE расскажет, что сейчас с социальными сетями певца и как на кардинальные изменения реагируют его поклонницы, называющие себя "волчицами".
Какой контент Винника сейчас доступен
Сначала поклонники заметили, что певец удалил некоторые сообщения, добавленные еще в начале полномасштабной войны. В частности, со страницы Винника в Instagram исчезло его видеообращение к россиянам и белорусам, которое он опубликовал в марте прошлого года.
Также удалилось его прошлогоднее поздравление с Пасхой. Винник оставил в своем аккаунте всего четыре публикации, касающиеся войны в Украине. Впрочем, уже через несколько часов полностью исчез весь контент певца в Instagram. Вместо публикаций показан символ загрузки.
На странице Винника в Facebook также нет сообщений. Вместо аватарки, как и в Instagram — флаг Украины, на котором на английском написано "Остановите русскую агрессию".
На YouTube-канале Винника все видео доступны. Как и у многих коллег по шоу-бизнесу, вместо обложек призыв прекратить войну.
Что делают "волчицы"
Поклонниц Винника озадачило исчезновение контента их кумира. Однако они продолжают публиковать его фотографии на фан-страницах. "Волчицы" добавляют чувственные подписи на фото с Олегом и оставляют комплименты в комментариях.
- Очень красиво и плакать хочется
- Как же это больно
- Прекрасно и трогательно
Напомним, ранее мы писали, что звездные блогеры рассказали, что на самом деле с Олегом Винником. Также мы писали, что лидер "Волчиц" рассказала, как Олег Винник помогает Украине и когда планирует вернуться на сцену.