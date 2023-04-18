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Со страниц Олега Винника в соцсетях пропали все фото: что делают "волчицы"

18 апреля 2023 12:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Со страниц Олега Винника в соцсетях пропали все фото: что делают "волчицы"
Певец Олег Винник позирует на камеру. Фото: OKREMOV
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Еще вчера, 17 апреля, поклонники Олега Винника могли смотреть фото и видео на его странице в Instagram. Впрочем, в сети стали распространяться новости о здоровье артиста. Одновременно начал исчезать контент Винника в Instagram.

Новини.LIVE расскажет, что сейчас с социальными сетями певца и как на кардинальные изменения реагируют его поклонницы, называющие себя "волчицами".

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Какой контент Винника сейчас доступен

Сначала поклонники заметили, что певец удалил некоторые сообщения, добавленные еще в начале полномасштабной войны. В частности, со страницы Винника в Instagram исчезло его видеообращение к россиянам и белорусам, которое он опубликовал в марте прошлого года.

Также удалилось его прошлогоднее поздравление с Пасхой. Винник оставил в своем аккаунте всего четыре публикации, касающиеся войны в Украине. Впрочем, уже через несколько часов полностью исчез весь контент певца в Instagram. Вместо публикаций показан символ загрузки.

Instagram страница певца Олега Винника. Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

На странице Винника в Facebook также нет сообщений. Вместо аватарки, как и в Instagram — флаг Украины, на котором на английском написано "Остановите русскую агрессию".

Facebook страница певца Олега Винника. Скриншот: Facebook/Olegg.Vynnyk.official

На YouTube-канале Винника все видео доступны. Как и у многих коллег по шоу-бизнесу, вместо обложек призыв прекратить войну.

YouTube канал певца Олега Винника. Скриншот: YouTube/OleggVynnyk

Что делают "волчицы"

Поклонниц Винника озадачило исчезновение контента их кумира. Однако они продолжают публиковать его фотографии на фан-страницах. "Волчицы" добавляют чувственные подписи на фото с Олегом и оставляют комплименты в комментариях.

  • Очень красиво и плакать хочется
  • Как же это больно
  • Прекрасно и трогательно

Напомним, ранее мы писали, что звездные блогеры рассказали, что на самом деле с Олегом Винником. Также мы писали, что лидер "Волчиц" рассказала, как Олег Винник помогает Украине и когда планирует вернуться на сцену.

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