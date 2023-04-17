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Зіркові блогери розповіли, що насправді з Олегом Винником: "Ніхто не хотів озвучувати діагноз"

17 квітня 2023 17:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зіркові блогери розповіли, що насправді з Олегом Винником: "Ніхто не хотів озвучувати діагноз"
Співак Олег Винник на одній з премій. Фото: Instagram/olegg.vynnyk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зникнення співака Олега Винника від початку повномасштабної війни час від часу обговорюють деякі його шанувальники та колеги по шоу-бізнесу. Артист не виходить на зв'язок у соціальних мережах та не дає концертів. Навіть його зіркові друзі, співачка Оля Полякова та телеведучий Юрій Горбунов, в нещодавніх інтерв’ю не змогли відповісти, як живе Винник, бо той не відповідає на їхні телефонні дзвінки. 

Деякі зіркові блогери у своїх YouTube каналах прокоментували зникнення співака та поділились деякою інформацією. 

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Блогерка була співведучою бекстейджа другого сезону телевізійного шоу "Маска", в якому Олег Винник був зіркових детективів. 

"Вже тоді за лаштунками я спостерігала, що зі здоров'ям Олега Винника не все так добре. Час від часу біля нього з'являвся лікар, робив якісь маніпуляції, процедури з горлом. Я на це не звертала особливої уваги, адже це артист, і підживлювати горло уколами — це нормально", — розповіла блогерка в новому випуску. 

Втім, припускати що саме у Винника Кірс не стала. Фрагмент у відео з 14:56.

Що каже Богдан Беспалов

Чи не найскандальніший зірковий блогер в питанні стосовно зникнення Винника знову посилається на "кошенят". Так Беспалов називає своїх інформаторів. Один з них, за словами Богдана, працює в німецькій лікарні, де нібито Винник бореться з наслідками серйозного захворювання. Працівник ніби почув в розмові близької людини Винника, що той повертатися до України той не планує. 

"Хворіє він онкологічним захворюванням. Ані Слава Дьомін, ані Маша Єфросиніна, ані Оля Полякова – ніхто не хотів озвучувати діагноз, тому що у нас все толерується у суспільстві шоу-бізнесовому, у нас усі усміхаються одне одному, грають за правилами. Досить важко він його переносив, переніс, лікується. Перебуває у Берліні",сказав Беспалов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідерка "Вовчиць" розповіла, як Олег Винник допомагає Україні та коли планує повернутися на сцену. До цього шоувумен Міла Єрємєєва повідомила, що зараз з Олегом Винником.

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