Зі сторінок Олега Винника в соцмережах зникли всі фото: що роблять "вовчиці"

Співак Олег Винник позує на камеру. Фото: OKREMOV

Ще вчора, 17 квітня, шанувальники Олега Винника могли дивитися фото та відео на його сторінці в Instagram. Втім, в мережі стали ширитися новини стосовно здоров’я артиста. Одночасно, почав зникати контент Винника в Instagram.

Новини.LIVE розкаже, що зараз з соціальними мережами співака та як на кардинальні зміни реагують його шанувальниці, які називають себе "вовчицями".

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Який контент Винника зараз доступний

Спочатку шанувальники помітили, що співак видалив деякі дописи, які додав ще на початку повномасштабної війни. Зокрема зі сторінки Винника в Instagram зникло його відеозвернення до росіян та білорусів, яке він опублікував в березні минулого року.

Також видалилось його торішнє привітання з Великоднем. Винник залишив у своєму акаунті лише чотири публікації, які стосуються війни в Україні. Втім, вже за декілька годин повністю зник весь контент співака в Instagram. Замість публікацій зображено символ завантаження.

Instagram сторінка співака Олега Винника. Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

На сторінці Винника у Facebook також жодних дописів. Замість аватарки, як і в Instagram — прапор України, на якому англійською написано "Зупиніть російську агресію".

Facebook сторінка співака Олега Винника. Скриншот: Facebook/Olegg.Vynnyk.official

На YouTube-каналі Винника всі відео доступні. Як і в багатьох колег по шоу-бізнесу, замість обкладинок — заклик припинити війну.

YouTube канал співака Олега Винника. Скриншот: YouTube/OleggVynnyk

Що роблять "вовчиці"

Шанувальниць Винника спантеличило зникнення контенту їхнього кумира. Втім, вони продовжують публікувати його фотографії на фан-сторінках. "Вовчиці" додають чуттєві підписи до фото з Олегом та залишають компліменти в коментарях.

Дуже красиво та аж плакати хочеться

Як же це боляче

Прекрасно і зворушливо

Нагадаємо, раніше ми писали, що зіркові блогери розповіли, що насправді з Олегом Винником. Також ми писали, що лідерка "вовчиць" розповіла, як Олег Винник допомагає Україні та коли планує повернутися на сцену.