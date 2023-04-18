Зі сторінок Олега Винника в соцмережах зникли всі фото: що роблять "вовчиці"
Ще вчора, 17 квітня, шанувальники Олега Винника могли дивитися фото та відео на його сторінці в Instagram. Втім, в мережі стали ширитися новини стосовно здоров’я артиста. Одночасно, почав зникати контент Винника в Instagram.
Новини.LIVE розкаже, що зараз з соціальними мережами співака та як на кардинальні зміни реагують його шанувальниці, які називають себе "вовчицями".
Який контент Винника зараз доступний
Спочатку шанувальники помітили, що співак видалив деякі дописи, які додав ще на початку повномасштабної війни. Зокрема зі сторінки Винника в Instagram зникло його відеозвернення до росіян та білорусів, яке він опублікував в березні минулого року.
Також видалилось його торішнє привітання з Великоднем. Винник залишив у своєму акаунті лише чотири публікації, які стосуються війни в Україні. Втім, вже за декілька годин повністю зник весь контент співака в Instagram. Замість публікацій зображено символ завантаження.
На сторінці Винника у Facebook також жодних дописів. Замість аватарки, як і в Instagram — прапор України, на якому англійською написано "Зупиніть російську агресію".
На YouTube-каналі Винника всі відео доступні. Як і в багатьох колег по шоу-бізнесу, замість обкладинок — заклик припинити війну.
Що роблять "вовчиці"
Шанувальниць Винника спантеличило зникнення контенту їхнього кумира. Втім, вони продовжують публікувати його фотографії на фан-сторінках. "Вовчиці" додають чуттєві підписи до фото з Олегом та залишають компліменти в коментарях.
- Дуже красиво та аж плакати хочеться
- Як же це боляче
- Прекрасно і зворушливо
Нагадаємо, раніше ми писали, що зіркові блогери розповіли, що насправді з Олегом Винником. Також ми писали, що лідерка "вовчиць" розповіла, як Олег Винник допомагає Україні та коли планує повернутися на сцену.