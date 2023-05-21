Появились фото 14-летних внучек Элвиса Пресли с их выпускного

Экс-жена, дочь и внучки американского певца Элвиса Пресли. Фото: STEVE COHN/SHUTTERSTOCK

В начале года от остановки сердца скончался единственный ребенок "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, певица Лизы Мари Пресли. За свою короткую жизнь она родила четырех детей. Самые молодые, 14-летние сестры-близнецы Харпер Вивьен и Финли Аарон, окончили среднюю школу. Папарацци подловили внучек Элвиса на выпускном.

Об этом сообщает издание Page Six.

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На фотографиях 14-летние близнецы улыбались, общаясь со своим папой, недавно получившим полную опеку над ними после смерти их мамы Лизы Мари Пресли в январе.

Их бабушка, бывшая жена Элвиса Пресли, 77-летняя Присцилла Пресли, тоже была на мероприятии. Впрочем, она держалась как можно дальше от камер и не общалась с бывшим зятем, с которым у нее натянутые отношения.

Не пришла на выпускной сестер старшая дочь Лизы Мари, 33-летняя актриса Райли Кио.

Внучки Элвиса Пресли. Фото: Page Six/BACKGRID

Внучки Элвиса Пресли с отцом и его семьей. Фото: Page Six/BACKGRID

Смерть их матери

Лишь за несколько дней до смерти 54-летняя Лиза Мари Пресли появилась на премии "Золотой глобус". Тогда она вместе со своей матерью, Присцилой, со слезами на глазах наблюдала за тем, как актер Остин Батлер, сыгравший ее отца в фильме "Элвис", получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

Также Лиза Мари посетила несколько мероприятий с молодым актером в рамках промо кампании фильма.

Лизу Мари похоронили рядом с ее сыном Бенджамином Кио, который в 2020-м совершил самоубийство в возрасте 27 лет. Похороны певицы состоялись в имении Элвиса Пресли в Грейсленде (размещается в Мемфисе, штат Техас). Сад медитаций также является местом последнего упокоения Элвиса, его матери Гледис Пресли, отца Вернона Пресли и бабушки Минни Мэй.

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