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Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон розійшлась з сином британського мільярдера

19 травня 2023 11:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон розійшлась з сином британського мільярдера
Британська акторка Емма Вотсон. Фото: Flickr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Британська акторка Емма Вотсон, яка відома за роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера, розійшлась з бойфрендом. З Брендон Гріном, сином британського магната моди та мільярдера Філіпа Гріна, кінозірка зустрічалась півтора року. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці розставання

33-річна акторка та 29-річний син мільярдера розлучились ще на початку року, втім вдало маскували цей факт. За словами джерел видання, на різдвяних святах Емма та Брендон познайомили одне одного зі своїми батьками. Втім, до заручин справа так і не дійшла. Зіркова пара розійшлась, хоча у своїх соцмережах ані Вотсон, ані Грін про це не повідомили. 

Емма Вотсон та Брендон Грін. Фото: Daily Mail

До знайомства з Вотсон, Грін мав репутацію любителя вечірок і раніше зустрічався з кількома моделями. Одного разу його спіймали, коли він погладжував сідниці супермоделі Кейт Мосс під час відпочинку в Карибському морі.

Однак останнім часом Брендон продемонстрував інтерес до добрих справ, зокрема до біорізноманіття та океанів. А його друзі назвали хлопця "ввічливим і розумним".

Керуючи новою технологічною інвестиційною компанією, Брендон здавався хорошим партнером для Вотсон, серйозно налаштованої жінки, яка здобула ступінь в університеті Брауна. 

Брендон Грін з батьком. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший чоловік американської співачки Брітні Спірс помстився їй та зіграв весілля. Також ми розповідали, що співачка Шер розійшлась з бойфрендом, який молодший за неї на 40 років.

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