З'явились фото 14-річних онучок Елвіса Преслі з їхнього випускного

Ексдружина, донька та онучки американського співака Елвіса Преслі. Фото: STEVE COHN/SHUTTERSTOCK

На початку року від зупинки серця померла єдина дитина "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі, співачка Лізи Марі Преслі. За своє коротке життя вона народила чотирьох дітей. Наймолодші, 14-річні сестри-близнючки Харпер Вів'єнн та Фінлі Аарон, закінчили середню школу. Папараці підловили онучок Елвіса на випускному.

Про це повідомляє видання Page Six.

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На фотографіях 14-річні близнюки посміхалися, спілкуючись зі своїм татом, який нещодавно отримав повну опіку над ними після смерті їхньої мами Лізи Марі Преслі в січні.

Їхня бабуся, колишня дружина Елвіса Преслі, 77-річна Прісцилла Преслі, також була на заході. Втім, вона трималась якомога далі від камер та не спілкувалась з колишнім зятем, з яким в неї натягнуті стосунки.

Не прийшла на випускний сестер старша донька Лізи Марі, 33-річна акторка Райлі Кіо.

Онучки Елвіса Преслі. Фото: Page Six/BACKGRID

Онучки Елвіса Преслі з їхнім батьком та його родиною. Фото: Page Six/BACKGRID

Смерть їхньої матері

Лише за кілька днів до смерті 54-річна Ліза Марі Преслі з'явилась на премії "Золотий глобус". Тоді вона разом зі своєю матір'ю, Прісцилою, зі сльозами на очах спостерігала за тим, як актор Остін Батлер, який зіграв її батька у фільмі "Елвіс" отримав статуетку за найкращу чоловічу роль.

Також Ліза Марі відвідала кілька заходів з молодим актором в рамках промокампанії стрічки.

Лізу Марі поховали поруч з її сином, Бенджаміном Кіо, який 2020-го вчинив самогубство у віці 27 років. Похорон співачки відбувся в маєтку Елвіса Преслі в Грейсленді (розташовується у Мемфісі, штат Техас). Сад медитацій також є місцем останнього спочинку Елвіса, його матері Гледіс Преслі, батька Вернона Преслі та бабусі Мінні Мей.

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