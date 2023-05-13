Появились фото с Сердючкой с генпрогона "Евровидения-2023": чем удивит артистка

Верка Сердючка на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Сегодня, 13 мая, в английском Ливерпуле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Кроме 26 конкурсантов, на сцене будут зажигать и звезды фестиваля. Среди них и украинцы Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тина Кароль и серебряный призер "Евровидения-2007" Верка Сердючка. Благодаря появившимся в сети фото стало известно, что народная любимица готовит для еврофанов.

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Выступление Сердючки на "Евровидении-2023"

В Ливерпуле прошла генеральная костюмированная репетиция финала "Евровидения-2023". В объективы фотографов попал традиционный парад флагов стран-участниц, а также их выступления.

Верка Сердючка приехала в Великобританию с большой командой танцоров и вокалистов. Бессменно на сцене основной компаньонкой Верки является ее мама, в которую превращается лучшая подруга Андрея Данилко, актриса Инна Билоконь. В финале "Евровидения-2023" она сыграет на бас-гитаре, а Верка зажжет на сцене с участниками бенда и интернациональными танцорами.

Создавать новую одежду для выступления в Ливерпуле известные украинцы не стали. Они предстанут перед многомиллионной аудиторией в своих известных костюмах.

Верка Сердючка на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Верка Сердючка на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Начало трансляции конкурса — 22:00 по киевскому времени. "Евровидение-2023" будет транслировать только один телеканал — "Суспільне Культура". Также можно посмотреть шоу в YouTube на официальных каналах, а также в приложении "ДІЯ".

Напомним, ранее мы писали, что певица Тина Кароль показала, что происходит за кулисами "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что представительница Эстонии на "Евровидении-2023" возмутила некоторых украинцев, выступив в оккупированном Крыму.