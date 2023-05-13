З'явились фото з Сердючкою з генпрогону "Євробачення-2023": чим здивує артистка

Вєрка Сердючка на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Сьогодні, 13 травня, в англійському Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Окрім 26 конкурсантів на сцені запалюватимуть й зірки фестивалю. Серед них і українці Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль та срібна призерка "Євробачення-2007" Вєрка Сердючка. Завдяки фото, які з’явились у мережі, стало відомо, що народна улюблениця готує для єврофанів.

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Виступ Сердючки на "Євробаченні-2023"

В Ліверпулі пройшла генеральна костюмована репетиція фіналу "Євробачення-2023". В об’єктиви фотографів потрапив традиційний парад прапорів країн учасниць, а також їхні виступи.

Вєрка Сердючка приїхала до Великої Британії з великою командою танцюристів та вокалістів. Беззмінно на сцені основною компаньйонкою Вєрки є її мама, в яку перевтілюється найкраща подруга Андрія Данилка, акторка Інна Білоконь. У фіналі "Євробачення-2023" вона зіграє на бас-гітарі, а Вєрка запалюватиме на сцені з учасниками бенду та інтернаціональними танцюристами.

Створювати новий одяг для виступу в Ліверпулі відомі українці не стали. Вони з'являться перед багатомільйонною аудиторію у своїх відомих костюмах.

Вєрка Сердючка на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Вєрка Сердючка на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Початок трансляції конкурсу — 22:00 за київським часом. "Євробачення-2023" транслюватиме лише один телеканал — "Суспільне Культура". Також можна подивитися шоу в YouTube на офіційних каналах, а також в застосунку "ДІЯ".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що представниця Естонії на "Євробаченні-2023" обурила деяких українців, бо виступала в окупованому Криму.