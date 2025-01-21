Ziferblat презентовал тизер трека для Евровидения — видео

Украинская группа Ziferblat. Фото: пресс-релиз

Группа Ziferblat дропнула тизер своего конкурсного трека "Bird of Pray" для Нацотбора на Евровидение. Они в прошлом году были в шаге от победы и снова решили попробовать свои силы.

Рассказывают Новини.LIVE

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Группа Ziferblat приоткрыла завесу относительно своего конкурсного трека "Bird of Pray". В тизере — стильная эстетика и лаконичность, которая напоминает перелистывание страниц глянцевого журнала. Режиссером клипа выступил Илья Дуцик.

"Это еще одно доказательство того, как фирменно и современно может звучать новая волна украинской поп-музыки", — рассказывают исполнители.

Поклонники артистов уже прокомментировали тизер:

Божечки, хоть бы вас выбрали.

Это поджог, самые лучшие!

Я в шоке, насколько это красиво!

Напомним, кто стал десятым участником Нацотбора Евровидения.Также учасник попал в скандал из-за русскоязычных песен и шуток над покойной языковедом Ириной Фарион.