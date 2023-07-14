Съемкам приквела "Игры престолов" не грозит массовая забастовка актеров и сценаристов: почему

Фото из сериала "Дом дракона". Фото: HBO

Первая за последние 60 лет совместная забастовка сценаристов и актеров в Голливуде повлияла на кино и телепроизводство. Многие проекты продюсеры поставили на стоп, а студии ежедневно терпят многомиллионные убытки. Впрочем, это не повлияет на съемки приквела сериала "Игра престолов", шоу "Дом дракона".

Об этом сообщает издание Variety.

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Почему продолжают съемки сериала

Второй сезон "Дома дракона" продолжат снимать, несмотря на забастовку Гильдии актеров США. Дело в том, что большинство актеров приквела "Игры престолов" это артисты из Великобритании, работающие по контрактам местного профсоюза Equity. Он поддержал американских коллег, впрочем, члены организации, а это 47 тысяч актеров, не могут проявить солидарность, начав бастовать. Этого не позволяют законы Соединенного Королевства.

Если же кто-то из "Дома дракона" решит присоединиться к забастовке, то Equity не сможет обеспечить ему защиту. Более того, продюсеры могут подать на него или на нее в суд за нарушение контракта.

Британский союз актеров рекомендует продолжить работу всем членам Гильдии актеров США, занятых в проектах, снимаемых в Великобритании, независимо от того, какие контракты те подписывали.

О шоу

Премьера приквела сериала "Игра престолов", шоу "Дом дракона", состоялась в августе прошлого года на HBO. Оно установило абсолютный рекорд телеканала по количеству просмотров первого эпизода. Сейчас идет работа над вторым сезоном. Впрочем, шоу планируют продолжить и на третий.

Сериал показывает события, происходившие за 200 лет до описанных в оригинальном телесериале, а именно расцвет Дома Таргариенов. Сценарий написан Райаном Конделом на основе книги Джорджа Мартина "Огонь и кровь". Кроме Мартина и Кондела исполнительным продюсером стал Мигель Сапочник. Первый сезон состоит из 10 серий.

Напомним, ранее мы писали, что суперзвезды нового фильма Кристофера Нолана ушли с премьеры в Лондоне из-за забастовки в Голливуде. Также мы рассказывали, что "мать" драконов, актриса Эмилия Кларк объяснила, почему не хочет смотреть приквел "Игры престолов".