Съемкам приквела "Игры престолов" не грозит массовая забастовка актеров и сценаристов: почему
Первая за последние 60 лет совместная забастовка сценаристов и актеров в Голливуде повлияла на кино и телепроизводство. Многие проекты продюсеры поставили на стоп, а студии ежедневно терпят многомиллионные убытки. Впрочем, это не повлияет на съемки приквела сериала "Игра престолов", шоу "Дом дракона".
Об этом сообщает издание Variety.
Почему продолжают съемки сериала
Второй сезон "Дома дракона" продолжат снимать, несмотря на забастовку Гильдии актеров США. Дело в том, что большинство актеров приквела "Игры престолов" это артисты из Великобритании, работающие по контрактам местного профсоюза Equity. Он поддержал американских коллег, впрочем, члены организации, а это 47 тысяч актеров, не могут проявить солидарность, начав бастовать. Этого не позволяют законы Соединенного Королевства.
Если же кто-то из "Дома дракона" решит присоединиться к забастовке, то Equity не сможет обеспечить ему защиту. Более того, продюсеры могут подать на него или на нее в суд за нарушение контракта.
Британский союз актеров рекомендует продолжить работу всем членам Гильдии актеров США, занятых в проектах, снимаемых в Великобритании, независимо от того, какие контракты те подписывали.
О шоу
Премьера приквела сериала "Игра престолов", шоу "Дом дракона", состоялась в августе прошлого года на HBO. Оно установило абсолютный рекорд телеканала по количеству просмотров первого эпизода. Сейчас идет работа над вторым сезоном. Впрочем, шоу планируют продолжить и на третий.
Сериал показывает события, происходившие за 200 лет до описанных в оригинальном телесериале, а именно расцвет Дома Таргариенов. Сценарий написан Райаном Конделом на основе книги Джорджа Мартина "Огонь и кровь". Кроме Мартина и Кондела исполнительным продюсером стал Мигель Сапочник. Первый сезон состоит из 10 серий.
Напомним, ранее мы писали, что суперзвезды нового фильма Кристофера Нолана ушли с премьеры в Лондоне из-за забастовки в Голливуде. Также мы рассказывали, что "мать" драконов, актриса Эмилия Кларк объяснила, почему не хочет смотреть приквел "Игры престолов".