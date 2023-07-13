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Подібного в Голлівуді не було 60 років: до страйку сценаристів приєднались актори

13 липня 2023 14:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Подібного в Голлівуді не було 60 років: до страйку сценаристів приєднались актори
Знак Голлівуду в Лос-Анджелесі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Для голлівудських кінобосів настали темні часи. Вже як понад два місяці страйкує Гільдія сценаристів США. Тепер до них доєднались актори. Подібного за океаном не було 60 років. 

Про це повідомляє видання The Guardian.

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У своїй заяві Гільдія кіноакторів, а саме Американська федерація артистів телебачення та радіо (Sag-Aftra), яка представляє 160 тисяч акторів, повідомила, що її комітет на переговорах одноголосно проголосував за рекомендацію початку страйку. Опівночі закінчився крайній термін переговорів без фінального узгодження.

"Після більш ніж чотирьох тижнів переговорів Альянс виробників кіно і телебачення (AMPTP), організація, яка представляє великі студії та стримерів, включаючи Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony і Warner Bros. . Discovery, як і раніше не бажає запропонувати справедливу угоду з ключових питань, які є важливими для членів Sag-Aftra", — йдеться в заяві.

Страйк сценаристів в Лос-Анджелесі. Фото: Google

Очікується, що страйк матиме негативний вплив на рекламу кінохітів цього літа. Так, наприклад, сьогоднішню прем'єру біографічного фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" у Лондоні перенесено на годину раніше, щоб акторський склад міг бути присутнім незалежно від результату страйку.

Світові прем’єри інших великих комерційних фільмів, зокрема "Барбі" та сьомої частини франшизи "Місія неможлива", вже відбулися, але їхнім зіркам буде заборонено брати участь у подальших рекламних заходах. Страйк акторів також може відкласти вручення премії "Еммі" до пізньої осені або навіть наступного року, повідомляють галузеві видання.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем’єра фільму "Барбі" у Лондоні, на яку, зокрема, завітав співак Сем Сміт. Також ми розповідали, чому голлівудські кінокомпанії не йдуть на поступки сценаристам.

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