Зйомкам приквелу "Гри престолів" не загрожує масовий страйк акторів та сценаристів: чому

Кадри з серіалу "Дім дракона". Фото: HBO

Перший за останні 60 років спільний страйк сценаристів та акторів у Голлівуді вплинув на кіно та телевиробництво. Чимало проєктів продюсери поставили на стоп, а студії щодня зазнають багатомільйонних збитків. Втім, це не вплине на зйомки приквелу серіалу "Гра престолів", шоу "Дім дракона".

Про це повідомляє видання Variety.

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Другий сезон "Дома дракона" продовжать знімати попри страйк Гільдії акторів США. Річ у тому, що більшість акторів приквелу "Гри престолів" це артисти з Великої Британії, які працюють за контрактами місцевої профспілки Equity. Вона підтримала американських колег, втім члени організації, а це 47 тисяч акторів, не можуть виявити солідарність, почавши страйкувати. Цього не дозволяють закони Сполученого Королівства.

Якщо ж хтось з "Дому дракона" вирішить приєднатися до страйку, то Equity не зможе забезпечити йому захист. Ба більше — продюсери можуть подати на нього або на неї до суду за порушення контракту.

Британський союз акторів рекомендує продовжити роботу всім членам Гільдії акторів США, які зайняті в проєктах, що знімаються у Великій Британії, незалежно від того, які контракти ті підписували.

Про шоу

Прем'єра приквелу серіалу "Гра престолів", шоу "Дім дракона", відбулась у серпні минулого року на HBO. Воно встановило абсолютний рекорд телеканалу за кількістю переглядів першого епізоду. Зараз триває робота над другим сезоном. Втім, шоу планують продовжити і на третій.

Серіал показує події, що відбувалися за 200 років до описаних в оригінальному телесеріалі, а саме — розквіт Дому Таргарієнів. Сценарій написаний Раяном Конделом на основі книги Джорджа Мартіна "Вогонь і кров". Окрім Мартіна та Кондела виконавчим продюсером також став Мігель Сапочник. Перший сезон складається з 10 серій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суперзірки нового фільму Крістофера Нолана пішли з прем'єри в Лондоні через страйк у Голлівуді. Також ми розповідали, що "мати" драконів, акторка Емілія Кларк пояснила, чому не хоче дивитися приквел "Гри престолів".