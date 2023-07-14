Зйомкам приквелу "Гри престолів" не загрожує масовий страйк акторів та сценаристів: чому
Перший за останні 60 років спільний страйк сценаристів та акторів у Голлівуді вплинув на кіно та телевиробництво. Чимало проєктів продюсери поставили на стоп, а студії щодня зазнають багатомільйонних збитків. Втім, це не вплине на зйомки приквелу серіалу "Гра престолів", шоу "Дім дракона".
Про це повідомляє видання Variety.
Чому продовжують зйомки серіалу
Другий сезон "Дома дракона" продовжать знімати попри страйк Гільдії акторів США. Річ у тому, що більшість акторів приквелу "Гри престолів" це артисти з Великої Британії, які працюють за контрактами місцевої профспілки Equity. Вона підтримала американських колег, втім члени організації, а це 47 тисяч акторів, не можуть виявити солідарність, почавши страйкувати. Цього не дозволяють закони Сполученого Королівства.
Якщо ж хтось з "Дому дракона" вирішить приєднатися до страйку, то Equity не зможе забезпечити йому захист. Ба більше — продюсери можуть подати на нього або на неї до суду за порушення контракту.
Британський союз акторів рекомендує продовжити роботу всім членам Гільдії акторів США, які зайняті в проєктах, що знімаються у Великій Британії, незалежно від того, які контракти ті підписували.
Про шоу
Прем'єра приквелу серіалу "Гра престолів", шоу "Дім дракона", відбулась у серпні минулого року на HBO. Воно встановило абсолютний рекорд телеканалу за кількістю переглядів першого епізоду. Зараз триває робота над другим сезоном. Втім, шоу планують продовжити і на третій.
Серіал показує події, що відбувалися за 200 років до описаних в оригінальному телесеріалі, а саме — розквіт Дому Таргарієнів. Сценарій написаний Раяном Конделом на основі книги Джорджа Мартіна "Вогонь і кров". Окрім Мартіна та Кондела виконавчим продюсером також став Мігель Сапочник. Перший сезон складається з 10 серій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що суперзірки нового фільму Крістофера Нолана пішли з прем'єри в Лондоні через страйк у Голлівуді. Також ми розповідали, що "мати" драконів, акторка Емілія Кларк пояснила, чому не хоче дивитися приквел "Гри престолів".