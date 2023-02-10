Группа Антитіла презентовала мощный патриотичный клип Крепость Бахмут

Группа "Антитіла" презентовала мощный клип "Фортеця Бахмут"

На прошлой неделе группа "Антитіла" презентовала патриотическую композицию "Фортеця Бахмут". По словам артистов, она стремится усилить дух военных, защищающих наше государство. И вот сейчас музыканты запремьерили мощный клип на композицию.

Видео доступно на YouTube канале группы.

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Почти трое суток при отрицательной температуре и при неблагоприятных погодных условиях продолжались съемки видеоработы "Фортеця Бахмут" на настоящих позициях во время выполнения боевых задач под Бахмутом. Под наблюдением вражеских разведывательных аппаратов, БПЛА и постоянной угрозой попадания по позициям вражескими кассетными снарядами, ланцетами, в результате контрбатарейной борьбы врага.

В кадре — боевое подразделение 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады. В клипе реальные попадания по реальным враждебным целям (скопление техники, БК врага) из мощной гарматы, которую предоставили наши партнеры, М777, в народе — "Три Топора". Одна из самых высокоточных артиллерийских установок в мире.

Идея клипа состоит в том, что снаряды с написанными на них цитатами из песни отправляются подразделением в направлении врага и уничтожают его, в буквальном смысле, словами из песни.

"Главные герои клипа вовсе не актеры. А настоящие воины 45-й отдельной артиллерийской бригады. Какого-то особого кастинга не было. До последнего момента, пока съемочная группа не прибыла на позиции, никто не знал, кто именно будет на них. Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве... Сергей Усик с командой прибыв на позиции впервые в жизни увиделись с ребятами, познакомились и сразу приступили к съемкам. Без прикрас, без грима, все так, как оно есть на самом деле — мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", — рассказал фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Съемки были согласованы, скоординированы и поддержаны командованием сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Синхроны "Антитіла" снимали уже в Киеве, на Ледовом стадионе. Это закрытая локация, но когда руководство учреждения услышало песню и идею видео, узнало для чего и кем она делается — предоставило разрешение на съемку и всестороннюю поддержку.

С целью популяризации украинской музыки заграницей и знакомства с героической борьбой Украины "Антитіла" проведут ряд концертных мероприятий заграницей. Первый город — Лондон. Также совместно с посольством США и посольством Украины в Англии музыканты примут участие в важных мероприятиях, посвященных годовщине войны.

Напомним, ранее мы писали, что пока участники группы "Антитіла" были на фронте, на них подали в суд по давнему громкому делу. Также мы писали, что фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал, чего больше всего на фронте боялись музыканты.