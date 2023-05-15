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"Испортили планы": Тринчер пожаловалась на ракетный обстрел окупантов

15 мая 2023 17:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Испортили планы": Тринчер пожаловалась на ракетный обстрел окупантов
Певица Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На выходных был зафиксирован запуск вражеских ракет из Каспийского моря в направлении Украины, а после объявления тревоги в отдельных областях были взрывы. Обстрел нашей страны оккупантами сказался и на путешествии певицы Анны Тринчер.

Об этом она рассказала в своих Instastories.

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21-летняя певица отправилась из столицы поездом в Закарпатье. Там у Анны запланировано выступление на свадьбе. Молодожены станцуют свой первый танец под композицию Тринчер "Лише тебе".

Впрочем, планы Анны едва не сорвались из-за обстрелов оккупантов. Исходными пострадали преимущественно западные области нашей страны.

"Мои планы испортила йо***ая русня, потому что из-за того, что попали в железнодорожные пути, поезд задержался на четыре часа", — сообщила подписчикам Тринчер.

Впрочем, певице удалось добраться до месяца назначения и провести саундчек перед выступлением на свадьбе.

Певица Анна Тринчер в поезде. Скриншот: Instastories/annatrincher_official

Напомним, ранее мы писали, что Тринчер опозорилась в эфире популярного телешоу. Также мы рассказывали, как Анна Тринчер отходила от наркоза после пятичасовой операции.

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