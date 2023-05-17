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Звезда Болливуда Прянка Чопра украсила обложку известного журнала

17 мая 2023 17:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда Болливуда Прянка Чопра украсила обложку известного журнала
Прянка Чопра. Фото: Grazia
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса и близкая подруга Меган Маркл Прянка Чопра украсила обложку глянца Grazia. Звезда Болливуда появилась на страницах сразу 12 международных изданий журнала.

Об этом пишет Grazia.

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Хотела все бросить

Актриса примерила несколько стильных образов и откровенно рассказала о непростом пути в американское кино.

"Моя работа очень непостоянная. Меня могут завтра перестать приглашать в проекты, просто потому что я кому-то не нравлюсь. Я никогда не могла сказать, что наконец-то мне все удалось. Много раз я хотела все бросить. Я устала от отказов. Меня поучали на площадке, хотя мне казалось, что Болливуд не менее большая киноиндустрия», — говорит актриса.

  • Прянка Чопра на обложке Grazia
  • Прянка Чопра на обложке Grazia
  • Прянка Чопра на обложке Grazia
  • Прянка Чопра на обложке Grazia
  • Прянка Чопра на обложке Grazia
  • Прянка Чопра на обложке Grazia
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Прянка призналась, что осоновала риск, когда оставляла карьеру в индийском кино. По ее словам, она думала, что не потянет Голливуд.

Сейчас актриса замужем за певцом Ником Джонасом. Пара воспитывает дочь Мальти, которую родила суррогатная мама в январе.

Звезда рассказала, что они с мужем заняты карьерой, поэтому не могут все свое время уделить ребенку.

"Мои с сестрами всегда были у кого-то дома, когда родители были на работе. Это очень по-индийски, у Ника тоже так было, — говорит Прянка и добавляет, — сейчас моя дочь в Нью-Йорке с моей мамой, возможно ест мороженое на обед".

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