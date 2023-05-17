Звезда Болливуда Прянка Чопра украсила обложку известного журнала

Прянка Чопра. Фото: Grazia

Актриса и близкая подруга Меган Маркл Прянка Чопра украсила обложку глянца Grazia. Звезда Болливуда появилась на страницах сразу 12 международных изданий журнала.

Об этом пишет Grazia.

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Хотела все бросить

Актриса примерила несколько стильных образов и откровенно рассказала о непростом пути в американское кино.

"Моя работа очень непостоянная. Меня могут завтра перестать приглашать в проекты, просто потому что я кому-то не нравлюсь. Я никогда не могла сказать, что наконец-то мне все удалось. Много раз я хотела все бросить. Я устала от отказов. Меня поучали на площадке, хотя мне казалось, что Болливуд не менее большая киноиндустрия», — говорит актриса.

Прянка Чопра на обложке Grazia

Прянка Чопра на обложке Grazia

Прянка Чопра на обложке Grazia

Прянка Чопра на обложке Grazia

Прянка Чопра на обложке Grazia

Прянка Чопра на обложке Grazia 1/6 _ 6

Прянка призналась, что осоновала риск, когда оставляла карьеру в индийском кино. По ее словам, она думала, что не потянет Голливуд.

Сейчас актриса замужем за певцом Ником Джонасом. Пара воспитывает дочь Мальти, которую родила суррогатная мама в январе.

Звезда рассказала, что они с мужем заняты карьерой, поэтому не могут все свое время уделить ребенку.

"Мои с сестрами всегда были у кого-то дома, когда родители были на работе. Это очень по-индийски, у Ника тоже так было, — говорит Прянка и добавляет, — сейчас моя дочь в Нью-Йорке с моей мамой, возможно ест мороженое на обед".

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