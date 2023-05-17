Модель Victoria's Secret Вінні Гарлоу влаштувала відверту фотосесію в пустелі

Вінні Гарлоу. Фото: instagram.com/winnieharlow

Модель Вінні Гарлоу у всій красі продемонструвала свою ідеальну фізичну форму. Зірка позувала оголеною у пустелі для жіночого глянцю.

Вінні прикрасила сторінки свіжого видання Women's Health UK.

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Модель відверто зізнається, що підтримувати відмінну фізичну форму їй допомагає налагоджений фітнес-режим.

"Я почуваюся більш продуктивною, коли ходжу у спортзал регулярно. Роблю багато присідань, пілатес та вправи на прес з м’ячем", — ділиться секретами стрункості Гарлоу.

Вінні, яка має вроджене вітіліго, розповіла, що багато років їй відмовляли у роботі моделлю через особливість її шкіри.

"Я своїм прикладом можу надати впевненості тим, хто проходить важкий шлях у житті", — говорить модель і додає, що їй знадобився час самій для того, щоб навчитися жити з вітіліго та полюбити себе такою, як вона є.











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У 2016 році Вінні стала першою моделлю з вітіліго, яка пройшлася подіумом на показі Victoria's Secret. Після цього вона співпрацювала з багатьма брендами та прикрасила не одну обкладинку глянцю.

Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва взяла участь у стильній фотосесії на вулицях Нью-Йорка. Зірку зняла український фотограф, яка мешкає у США, Анастасія Лисенко.

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