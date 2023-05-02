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Вагітна Ріанна та сестри Кардаш'ян-Дженнер викликали фурор на Met Gala 2023

2 травня 2023 10:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вагітна Ріанна та сестри Кардаш'ян-Дженнер викликали фурор на Met Gala 2023
Співачка Ріанна та світська левиця Кім Кардаш'ян. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Нью-Йорку відбулася одна з найвідоміших модних подій за участю світових зірок — бал Інституту костюма Met Gala. Цього року він був присвячений німецько-французькому модельєру та фотографу Карлу Лагерфельду, який пішов з життя 2019-го. На червоній доріжці позували сотні знаменитостей. Але справжній фурор викликали співачка Ріанна та сестри Кардаш’ян-Дженнер, яких мало хто очікував на світському заході. 

Новини.LIVE покаже їхні образи на Met Gala 2023. 

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Ріанна та A$AP Rocky

Зіркова парочка з’явилась на червоній доріжці останньою. Вочевидь, Ріанна, яка вагітна другою дитиною, не хотіла, аби на задньому фоні позували її колеги по шоу-бізнесу. В той час як знаменитості усміхались фотографам на Met Gala, співачка з чоловіком тільки починали готуватися до світської події в готелі. 

Фанати побачили Ріанну біля готелю в шубі з колекції Fendi осінь-зима 1997/1998, яку на подіумі тоді демонструвала Наомі Кемпбелл. Співачка доповнила образ кількома діамантовими намистами та парою сережок у вигляді камелій — улюблених квіток Коко Шанель, модним будинком якої Лагерфельд керував понад 30 років.

A$AP Rocky тим часом був одягнений у чорний блейзер в парі з білою сорочкою і шкіряною краваткою, а також кілт, розроблений брендом Gucci для нього.

Вже в Метрополітен-музеї замість вінтажної шуби Ріанна продемонструвала публіці розкішну білу сукню нареченої з довгим кейпом від Valentino. Образ було вкрито 30 гігантськими аплікаціями камелій з 500 пелюстками і шлейфом.

Крокуючи сходами, Ріанна розстебнула накидку, щоб відкрити останню деталь — сукню з заниженою талією, що підкреслила вже помітно округлений живіт зірки. 

Ріанна та A$AP Rocky на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY
Ріанна та A$AP Rocky на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY
Співачка Ріанна на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Сестри Кардаш’ян-Дженнер

Попри чутки, що головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур не додала до списку відомих світських левиць, вони таки з’явились на червоній доріжці цьогорічного Met Gala. Щоправда, не в повному складі. Перед фотографами позували Кім Кардаш’ян, Кендалл і Кайлі Дженнер.

Кім віддала перевагу відвертому вбранню Schiaparelli, прикрашеному безліччю ланцюжків з бісеру на грудях і стегнах. Образ доповнив кремовий палантин із драпіруванням.

Кім Кардаш’ян на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY
Кім Кардаш’ян на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кендалл Дженнер обрала боді з паєтками, контрастним коміром і рукавами розміру XXL Marc Jacobs.

Кендалл Дженнер на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY
Кендалл Дженнер на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кайлі Дженнер позувала перед фотографами в червоній сукні та пальто від Jean Paul Gaultier Haute Couture.

Кайлі Дженнер на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найепатажніші образи знаменитостей на Met Gala 2023. Також ми показували фотопідбірку найстильніших образів знаменитостей на Met Gala 2023.

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