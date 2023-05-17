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Зірка Боллівуду Прянка Чопра прикрасила обкладинку відомого журналу

17 травня 2023 17:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка Боллівуду Прянка Чопра прикрасила обкладинку відомого журналу
Прянка Чопра. Фото: Grazia
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка та близька подруга Меган Маркл Прянка Чопра прикрасила обкладинку глянцю Grazia. Зірка Боллівуду з'явилась на сторінках одразу 12 міжнародних видань журналу.

Про це пише Grazia.

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Хотіла все покинути

Акторка приміряла кілька стильних образів та відверто розповіла про непростий шлях в американське кіно.

"Моя робота дуже непостійна. Мене можуть завтра перестати запрошувати у проекти, просто тому що я комусь не подобаюсь. Я ніколи не могла сказати, що нарешті мені все вдалося. Багато разів я хотіла все покинути. Я втомилася від відмов. Мене повчали на майданчику, хоча мені здавалося, що Боллівуд не менш велика кіноіндустрія", — говорить акторка.

  • Прянка Чопра на обкладинці Grazia
  • Прянка Чопра на обкладинці Grazia
  • Прянка Чопра на обкладинці Grazia
  • Прянка Чопра на обкладинці Grazia
  • Прянка Чопра на обкладинці Grazia
  • Прянка Чопра на обкладинці Grazia
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Прянка зізналася, що розуміла ризик, коли залишала кар’єру в індійському кіно. За її словами, вона думала, що не потягне Голлівуд.

Зараз акторка заміжня за співаком Ніком Джонасом. Пара виховує доньку Мальті, яку народила сурогатна мама у січні.

Зірка розповіла, що вони з чоловіком заняті кар’єрою, тому не можуть весь свій час приділити дитини.

"Мої з сестрами завжди були у когось вдома, коли батьки були на роботи. Це дуже по індійські, у Ніка теж так було, — говорить Прянка і додає, — зараз моя донька у Нью-Йорку з моєю мамою, можливо їсть морозиво на обід".

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Нагадаємо, німецька супермодель Гайді Клум та її 18-річна донька Лені знялися в рекламній компанії для італійського модного бренду.

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