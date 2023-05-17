Зірка Боллівуду Прянка Чопра прикрасила обкладинку відомого журналу

Прянка Чопра. Фото: Grazia

Акторка та близька подруга Меган Маркл Прянка Чопра прикрасила обкладинку глянцю Grazia. Зірка Боллівуду з'явилась на сторінках одразу 12 міжнародних видань журналу.

Про це пише Grazia.

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Хотіла все покинути

Акторка приміряла кілька стильних образів та відверто розповіла про непростий шлях в американське кіно.

"Моя робота дуже непостійна. Мене можуть завтра перестати запрошувати у проекти, просто тому що я комусь не подобаюсь. Я ніколи не могла сказати, що нарешті мені все вдалося. Багато разів я хотіла все покинути. Я втомилася від відмов. Мене повчали на майданчику, хоча мені здавалося, що Боллівуд не менш велика кіноіндустрія", — говорить акторка.

Прянка Чопра на обкладинці Grazia

Прянка Чопра на обкладинці Grazia

Прянка Чопра на обкладинці Grazia

Прянка Чопра на обкладинці Grazia

Прянка Чопра на обкладинці Grazia

Прянка Чопра на обкладинці Grazia 1 / 6

Прянка зізналася, що розуміла ризик, коли залишала кар’єру в індійському кіно. За її словами, вона думала, що не потягне Голлівуд.

Зараз акторка заміжня за співаком Ніком Джонасом. Пара виховує доньку Мальті, яку народила сурогатна мама у січні.

Зірка розповіла, що вони з чоловіком заняті кар’єрою, тому не можуть весь свій час приділити дитини.

"Мої з сестрами завжди були у когось вдома, коли батьки були на роботи. Це дуже по індійські, у Ніка теж так було, — говорить Прянка і додає, — зараз моя донька у Нью-Йорку з моєю мамою, можливо їсть морозиво на обід".

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