Кем работал Росс из "Друзей" до легендарной роли

Актер Дэвид Швиммер. Фото: Reuters

Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер поделился с поклонниками личным. Актер признался, кем успел поработать до того, как стал знаменитым.

Об этом он рассказал на шоу "The Late Show with Stephen Colbert".

Читайте также:

Карьера Дэвида Швиммера

В юности актер работал официантом на роликах в знаменитой чикагской закусочной Ed Debevic's в ретро-стиле, а также подрабатывал у своей мамы, которая была адвокатом и специализировалась на разводах.

"Я был бы парнем, который выскакивает из кустов и приносит вам документы на развод", — пошутил Швиммер.

Актер признался, что когда он получал советы о том, где найти людей, чтобы вручить им бумаги, он чувствовал себя Джеймсом Бондом.

Звезда "Друзей" таким образом передал документы на развод рок-звезде Роду Стюарту.

"Слава Богу, я никогда не сталкивался с ним с тех пор. Я даже не знаю, знает ли он. Не думаю, что он знает...", — добавил он.

Швиммер ныне является успешным актером в Голливуде. Сейчас он снимается в сериале Disney+ "Мурашки по коже: Исчезновение", но прославился благодаря роли милого чудаковатого палеонтолога Росса Геллера в сериале "Друзья" с 1994 по 2004 год.

Ранее мы рассказывали, что трагедия с Мэттью Перри вывела полицию на подпольный мир наркоторговли. А ранее мы писали, что Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.