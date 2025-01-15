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Звезда "Друзей" признался, кем работал до потрясающей карьеры

15 января 2025 12:40
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Кем работал Росс из "Друзей" до легендарной роли
Актер Дэвид Швиммер. Фото: Reuters
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер поделился с поклонниками личным. Актер признался, кем успел поработать до того, как стал знаменитым.

Об этом он рассказал на шоу "The Late Show with Stephen Colbert".

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Карьера Дэвида Швиммера

В юности актер работал официантом на роликах в знаменитой чикагской закусочной Ed Debevic's в ретро-стиле, а также подрабатывал у своей мамы, которая была адвокатом и специализировалась на разводах.

"Я был бы парнем, который выскакивает из кустов и приносит вам документы на развод", — пошутил Швиммер.

Актер признался, что когда он получал советы о том, где найти людей, чтобы вручить им бумаги, он чувствовал себя Джеймсом Бондом.

Звезда "Друзей" таким образом передал документы на развод рок-звезде Роду Стюарту.

"Слава Богу, я никогда не сталкивался с ним с тех пор. Я даже не знаю, знает ли он. Не думаю, что он знает...", — добавил он.

Швиммер ныне является успешным актером в Голливуде. Сейчас он снимается в сериале Disney+ "Мурашки по коже: Исчезновение", но прославился благодаря роли милого чудаковатого палеонтолога Росса Геллера в сериале "Друзья" с 1994 по 2004 год.

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12:12 Россия атаковала энергообъекты ракетами — что сбили ВС ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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