Звезда фильмов Люди в черном Томми Ли Джонс обратился к украинцам

Звезда фильмов "Люди в черном" обратился к украинцам: "Ваша забота тронула мир"
Многие зарубежные знаменитости в течение года полномасштабной войны записывали видеообращение к украинцам. Звезды поддерживают нашу страну в борьбе с оккупантами и участвуют в благотворительных инициативах. Видео записал и американский актер Томми Ли Джонс, известный также по роли агента К в серии фильмов "Люди в черном".
Его обращение доступно в соцсетях фандрайзинговой платформы UNITED24.
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Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" засудил российское вторжение в Украину. Томми Ли Джонс уверен — оккупанты на нашей земле ненадолго.
"Я глубоко восхищаюсь вашей силой, мужеством и стойким сопротивлением этому варварскому вторжению в вашу мирную страну. Ваша забота друг о друге тронула мир. Вы демонстрируете миру силу любви. Ненависть на вашем пороге не задержится надолго. Ей не выжить. Да благословит и хранит вас Бог", — заявил актер.
Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Барбра Стрейзанд, актриса Джулия Робертс, группа Pet Shop Boys, актер Миша Коллинз, певец Дэн Рейнольдс из группы Imagine Dragons, актер и режиссер Морган Фримен и еще два десятка мировых знаменитостей обратились к украинцам.