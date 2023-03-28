Звезда фильмов "Властелин колец" признался, что второй раз стал отцом: скрывал новость больше года

Американский актер Элайджа Вуд

Исполнитель роли Фродо Беггинса в трилогии "Властелин колец", американский актер Элайджа Вуд признался, что в его семье появился второй ребенок. Эту новость кинозвезда скрывал 14 месяцев.

Об этом сообщает издание Wall Street Joiurnal, интервью которому дал Вуд.

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42-летний американский актер уже долгое время оберегает личную жизнь от внимания публики. Элайджа счастлив в отношениях с датским продюсером Мэтте-Мари Конгсвед уже шесть лет. Они воспитывают трехлетнего сына. И только сейчас стало известно, что дочь Вуда появилась на свет в конце 2021 года. Звездная пара тщательно скрывала этот факт.

Элайджа отметил, что появление младенца в доме заставило его пересмотреть привычный образ жизни. Теперь ему приходится вставать в шесть утра.

"У нас трехлетний Эван и 14-месячная дочь, и она будит нас так рано. Я люблю вставать рано, мне нравится начало дня", — признался актер.

Звездный отец не скрывает — он активно участвует в воспитании сына и дочери. По словам Элайджи, ему доставляют удовольствие повседневные заботы, такие как приучить ребенка ко сну или приготовлению обеда для детей.

"Я бросаю себе вызов в хорошем понимании слова. Это такой же мой личностный рост, как и взросление моего ребенка", — подытожил Вуд.

Элайджа Вуд с возлюбленной

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Гарри Поттера, британский актер Дэниел Рэдклифф, готовится впервые стать отцом. Также мы рассказывали, что американская актриса Линдси Лохан ждет первенца.