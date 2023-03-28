Зірка фільмів "Володар перснів" зізнався, що вдруге став батьком: приховував новину понад рік

Американський актор Елайджа Вуд

Виконавець ролі Фродо Беггінса в трилогії "Володар перснів", американський актор Елайджа Вуд зізнався, що у його сім'ї з'явилася друга дитина. Цю новину кінозірка приховував 14 місяців.

Про це повідомляє видання Wall Street Joiurnal, інтерв’ю якому дав Вуд.

Подробиці

42-річний американський актор вже тривалий час оберігає особисте життя від уваги публіки. Елайджа щасливий у стосунках із данською продюсеркою Метте-Марі Конгсвед вже шість років. Вони виховують трирічного сина. І тільки зараз стало відомо, що дочка Вуда з'явилася на світ наприкінці 2021 року. Зіркова пара ретельно приховувала цей факт.

Елайджа зазначив, що поява немовляти в будинку змусило його переглянути звичний спосіб життя. Тепер йому доводиться вставати о шостій ранку. "

"У нас трирічний річний Еван та 14-місячна дочка, і вона будить нас так рано. Я люблю вставати рано, мені подобається початок дня", — зізнався актор.

Зірковий батько не приховує — він бере активну участь у вихованні сина та дочки. За словами Елайджі, йому приносять задоволення повсякденні турботи, такі як привчити дитину до сну або приготування обіду для дітей.

"Я кидаю собі виклик у хорошому розумінні слова. Це таке ж моє особистісне зростання, як і дорослішання моєї дитини", — підсумував Вуд.

Елайджа Вуд з коханою

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